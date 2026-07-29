FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRLO JE JEDNOSTAVNO /

Frizer Eve Longorije otkriva trikove za savršenu kosu, a jedan je potpuno besplatan

Frizer Eve Longorije otkriva trikove za savršenu kosu, a jedan je potpuno besplatan
×
Foto: Profimedia

Najvažniji Pavesov savjet ne košta apsolutno ništa: prestanite prati kosu tako često, jer će zdravije izgledati

29.7.2026.
17:28
Antonela Ištvan
Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ako vam kosa nakon ljeta na suncu djeluje suho, beživotno ili lomljivo, niste jedini. Između toplinskih valova, dana na bazenu, slane vode, pa čak i prečestog pranja, ljeto može uzeti danak na vašoj kosi. Novinarka časopisa People, Jeaneen Russell, dobila je priliku razgovarati sa slavnim frizerom Kenom Pavesom, čiji popis klijentica uključuje zvijezde poput Eve Longorije, Victorije Beckham i Jessice Simpson. Umjesto pitanja s crvenog tepiha, zatražila je savjete koje svi možemo koristiti, a njegovi odgovori pokazali su se iznenađujuće jednostavnima.

Njegova filozofija svodi se na tri ključna pravila: perite kosu rjeđe, oslanjajte se na stiliziranje bez topline kad god je to moguće i uložite u proizvode koji zaista djeluju.

Zlatno pravilo za pranje kose

Najvažniji Pavesov savjet ne košta apsolutno ništa: prestanite prati kosu tako često. On potiče svoje klijentice, uključujući i Evu Longoriju, da produže vrijeme između dva pranja i puste kosu da se osuši na zraku kad god je to moguće. Naglašava kako su mokre vlasi znatno krhkije i podložnije oštećenjima.

"Vaša kosa ne treba svakodnevno pranje", kaže Paves. "Kada je perete rjeđe, primijetit ćete da izgleda zdravije i na dodir djeluje gušće." Ovaj jednostavan korak omogućuje prirodnim uljima vlasišta da nahrane kosu od korijena do vrhova, što rezultira prirodnim sjajem i vitalnošću. Upravo je taj zdravi sjaj postao zaštitni znak izgleda Eve Longorije, za čije je brojne frizure, od popularne "leptir" frizure do elegantnih valova, zaslužan upravo Paves.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ken Paves (@kenpaves)

Kada dođe dan za pranje, Paves tvrdi da se isplati uložiti u kvalitetne šampone i regeneratore. On naglašava važnost sastojaka koji jačaju vlas i zadržavaju vlagu, poput pšeničnog škroba, proteina soje, vitamina E i pantenola. Ovi sastojci čine temelj za svaku dobru frizuru, jer je zdrava kosa najbolje platno za stiliziranje.

Ležerno i prirodno po uzoru na Jessicu Simpson

Jessica Simpson poznata je po svom voluminoznom, ležernom "feniranom" izgledu, a za nešto slično ne morate biti profesionalni frizer. "Jess voli uglađen izgled koji i dalje djeluje opušteno i prirodno, nimalo ukočeno", objašnjava Paves. Zbog toga pjevačici savjetuje da spava s kosom ispletenom u dvije pletenice nakon nanošenja regeneratora koji se ne ispire.

Ovaj jednostavan trik preko noći stvara "cool, opuštenu teksturu" koja je i dalje sjajna, njegovana i izgleda luksuzno.

Kosa dostojna crvenog tepiha započinje jednostavnim navikama i s nekoliko učinkovitih proizvoda, bez obzira na to idete li na svečani događaj ili na posao. Pavesovi savjeti dokazuju da za lijepu i njegovanu kosu nisu potrebni komplicirani rituali, već samo malo znanja i discipline.

POGLEDAJTE GALERIJU

Eva LongoriaFrizerTrikoviKosaFrizuraJessica Simpson
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike