Frizer Eve Longorije otkriva trikove za savršenu kosu, a jedan je potpuno besplatan

Ako vam kosa nakon ljeta na suncu djeluje suho, beživotno ili lomljivo, niste jedini. Između toplinskih valova, dana na bazenu, slane vode, pa čak i prečestog pranja, ljeto može uzeti danak na vašoj kosi. Novinarka časopisa People, Jeaneen Russell, dobila je priliku razgovarati sa slavnim frizerom Kenom Pavesom, čiji popis klijentica uključuje zvijezde poput Eve Longorije, Victorije Beckham i Jessice Simpson. Umjesto pitanja s crvenog tepiha, zatražila je savjete koje svi možemo koristiti, a njegovi odgovori pokazali su se iznenađujuće jednostavnima.

Njegova filozofija svodi se na tri ključna pravila: perite kosu rjeđe, oslanjajte se na stiliziranje bez topline kad god je to moguće i uložite u proizvode koji zaista djeluju.

Zlatno pravilo za pranje kose

Najvažniji Pavesov savjet ne košta apsolutno ništa: prestanite prati kosu tako često. On potiče svoje klijentice, uključujući i Evu Longoriju, da produže vrijeme između dva pranja i puste kosu da se osuši na zraku kad god je to moguće. Naglašava kako su mokre vlasi znatno krhkije i podložnije oštećenjima.

"Vaša kosa ne treba svakodnevno pranje", kaže Paves. "Kada je perete rjeđe, primijetit ćete da izgleda zdravije i na dodir djeluje gušće." Ovaj jednostavan korak omogućuje prirodnim uljima vlasišta da nahrane kosu od korijena do vrhova, što rezultira prirodnim sjajem i vitalnošću. Upravo je taj zdravi sjaj postao zaštitni znak izgleda Eve Longorije, za čije je brojne frizure, od popularne "leptir" frizure do elegantnih valova, zaslužan upravo Paves.

Kada dođe dan za pranje, Paves tvrdi da se isplati uložiti u kvalitetne šampone i regeneratore. On naglašava važnost sastojaka koji jačaju vlas i zadržavaju vlagu, poput pšeničnog škroba, proteina soje, vitamina E i pantenola. Ovi sastojci čine temelj za svaku dobru frizuru, jer je zdrava kosa najbolje platno za stiliziranje.

Ležerno i prirodno po uzoru na Jessicu Simpson

Jessica Simpson poznata je po svom voluminoznom, ležernom "feniranom" izgledu, a za nešto slično ne morate biti profesionalni frizer. "Jess voli uglađen izgled koji i dalje djeluje opušteno i prirodno, nimalo ukočeno", objašnjava Paves. Zbog toga pjevačici savjetuje da spava s kosom ispletenom u dvije pletenice nakon nanošenja regeneratora koji se ne ispire.

Ovaj jednostavan trik preko noći stvara "cool, opuštenu teksturu" koja je i dalje sjajna, njegovana i izgleda luksuzno.

Kosa dostojna crvenog tepiha započinje jednostavnim navikama i s nekoliko učinkovitih proizvoda, bez obzira na to idete li na svečani događaj ili na posao. Pavesovi savjeti dokazuju da za lijepu i njegovanu kosu nisu potrebni komplicirani rituali, već samo malo znanja i discipline.

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