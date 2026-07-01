Zaštitite kosu od klora u bazenu i soli u moru: Dermatolozi otkrivaju što nikad ne rade

Ljeto je sinonim za opuštanje, sunce i kupanje, no tijekom uživanja u moru i bazenima, kosa često plaća visoku cijenu. Mješavina soli, klora i UV zraka može je pretvoriti iz sjajne i zdrave u suhu, lomljivu i beživotnu.

Ipak, uz nekoliko stručnih savjeta i pravilnu rutinu, moguće je prepustiti se ljetnim radostima bez straha od oštećenja. Ključ leži u preventivnoj zaštiti i brzoj reakciji nakon izlaganja štetnim utjecajima, piše ABC.

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Skriveni neprijatelji kose ljeti

Iako pruža osjećaj opuštenosti i stvara popularne "valove s plaže", morska sol djeluje kao dehidrator. Izvlači vlagu ne samo iz kose, već i iz vlasišta, ostavljajući vlasi suhima i sklonima pucanju.

"Previše slane vode može oštetiti kosu", upozorava Kala Kilshaw, vlasnica frizerskog salona. Sličan, ako ne i agresivniji učinak, ima klor iz bazena koji prodire duboko u vlas, uništava prirodna ulja koja je štite, slabi keratin i može promijeniti boju, osobito kod obojene kose. Dermatologinja Leona Yip objašnjava: "Klor može narušiti i zaštitnu barijeru vlasišta, što dovodi do svrbeža i perutanja. Kombinacija ovih faktora s UV zračenjem, koje dodatno oštećuje proteinsku strukturu kose, stvara savršen temelj za oštećenje. Kosa postaje poroznija, lakše upija štetne tvari i gubi svoju vitalnost. Zbog toga je priprema kose prije odlaska na plažu ili bazen jednako važna kao i njega nakon kupanja."

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Održavanje kose ljeti

Stručnjaci se slažu oko jednog ključnog potpuno besplatnog koraka koji svatko može poduzeti prije ulaska u vodu. "Nikada ne bih ušla u more ili bazen, a da prethodno temeljito ne smočim kosu običnom vodom", savjetuje dermatologinja dr. Aamna Adel.

Kosa se ponaša poput spužve; ako je već zasićena čistom, slatkom vodom, apsorbirat će znatno manje soli ili klora. Ovaj jednostavan trik stvara prvu liniju obrane.

Za dodatnu zaštitu, preporučuje se nanošenje proizvoda koji stvaraju fizičku barijeru na vlasima. Regeneratori koji se ne ispiru ili prirodna ulja poput kokosovog, arganovog ili maslinovog ulja oblažu kosu i sprječavaju prodiranje štetnih kemikalija. Također je preporučljivo koristiti hranjive maske prije izlaganja suncu. Proizvodi s UV zaštitom, poput vodootpornih krema za kosu, nude dvostruku korist: štite od sunca i smanjuju upijanje klora. Stručnjaci savjetuju i da se svježe bojenje kose izbjegava neposredno prije godišnjeg odmora, budući da bojenje čini kosu poroznijom i osjetljivijom na oštećenja.

Oporavak i hidratacija nakon plaže

Najvažnije pravilo nakon kupanja jest što prije isprati kosu. Ostavljanje slane vode u kosi produljuje štetu koju ona može nanijeti. Čak i u nedostatku tuša, ispiranje kose vodom iz boce na plaži može napraviti veliku razliku. Ovaj korak mehanički uklanja većinu ostataka soli i klora prije nego što se stignu osušiti i dublje prodrijeti u kosu.

Nakon ispiranja slijedi temeljito pranje. Frizer Sam McKnight predlaže dvostruko šamponiranje: "Prvo pranje uklanja sol i ostatke proizvoda, dok drugo omogućuje kosi da upije sve hranjive sastojke iz šampona." Preporučuje se korištenje blagih šampona bez sulfata, koji dodatno ne isušuju kosu. Za one koji često plivaju, postoje i posebni šamponi za dubinsko čišćenje dizajnirani za uklanjanje nakupina klora.

Nakon pranja, neizostavan je korak dubinska hidratacija. Hranjivi regenerator ili maska za kosu trebali bi postati tjedni ritual. Preporučuju se proizvodi bogati sastojcima poput shea maslaca, aloe vere, proteina soje i ulja bogatih vitaminom E i omega masnim kiselinama. Za kovrčavu i grubu kosu, koja je prirodno sklonija isušivanju, intenzivna hidratacija je ključna. Nanošenje regeneratora koji se ne ispire nakon pranja pomaže zadržati vlagu, olakšava raščešljavanje i sprječava frizz efekt.

Tijekom ljetnih mjeseci, preporučljivo je svesti upotrebu toplinskih uređaja za oblikovanje na minimum i pustiti kosu da se suši na zraku. Ako je sušilo za kosu nužno, potrebno je nanijeti proizvod za zaštitu od topline.

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