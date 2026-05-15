Pojava ispucalih vrhova na kosi može se ovako spriječiti: 'Ne radite ključnu grešku'

Njega kose važan je, iako ponekad kompliciran, dio brige o sebi. Nepravilno postupanje može dovesti do oštećenja i neželjenih ispucalih vrhova, a jedna naizgled bezazlena navika nakon ravnanja kose peglom ili sušenja fenom mogla bi biti glavni krivac za lomljenje vlasi. Najnovije istraživanje donosi iznenađujuće jednostavan savjet koji može u potpunosti promijeniti zdravlje i izgled vaše kose.

Dramatičan utjecaj topline na izdržljivost vlasi

Umjesto da kosu izlažete traumi uzrokovanoj prekomjernom toplinom, koja je čini krhkom, a zatim je odmah češljate, znanstvenici sa Sveučilišta u Dublinu predlažu nešto sasvim drugo. Njihova preporuka je da svježe izravnanu kosu ostavite da se odmori i ohladi u fazi oporavka koja može trajati od 30 minuta do dva sata prije nego što nastavite sa stiliziranjem.

"Primjena topline uzrokuje dramatično smanjenje performansi kose, koje se u potpunosti obnavlja periodom mirovanja", objasnili su autori studije. "Ovaj dobro poznati učinak, koji se vjerojatno događa zbog dehidracije i kasnije rehidracije, sada je jasno i mjerljivo dokazan."

Kako bi došli do ovih spoznaja, istraživači su osmislili stroj koji precizno oponaša štetan učinak češljanja zapetljane kose. Naime, provlačenje četke kroz čvorove može ih potisnuti niz vlas, stvarajući ogroman stres na strukturu kose i uzrokujući pucanje vrhova. Za potrebe analize, provedeni su testovi na 12 različitih tipova kose, uključujući ravnu, kovrčavu, tretiranu i prirodnu kosu sklonu lomljenju.

Rezultati su bili nedvosmisleni. Toplina privremeno znatno slabi kosu. Prije izlaganja toplini od otprilike 150 stupnjeva Celzijevih, pramen ravne kose mogao je izdržati 234 ciklusa simuliranog stresa.

Međutim, nakon tretmana toplinom, isti je pramen izdržao samo 38 ciklusa. Slično se dogodilo i s kovrčavom kosom, čija je izdržljivost pala sa 185 na samo 40 ciklusa. Tim je zaključio da je glavni uzrok ovog slabljenja dehidracija uzrokovana visokom temperaturom, a neki izrazito dehidrirani uzorci puknuli su već pri prvom ciklusu.

Važnost faze oporavka i rehidracije

Dobra vijest je da se ovaj štetni učinak može u potpunosti poništiti. Kada se kosi dopusti da se odmori i rehidrira prije češljanja, njezina se snaga i otpornost vraćaju u prvobitno stanje. Ovaj proces oporavka događa se prirodno, upijanjem vlage iz zraka.

David Taylor, profesor sa spomenutog sveučilišta, pojasnio je za Daily Mail: "U zraku ima dovoljno vlage da rehidrira suhu kosu, iako to uvelike ovisi o vlažnosti okoline u kojoj se nalazite." Dodao je kako su potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo točno vrijeme potrebno za potpuni oporavak, ali je izrazio uvjerenje da "čak i nekoliko minuta može napraviti razliku".

Studija je također potvrdila da "snažna" kosa najduže odolijeva pucanju, dok ona sklona oštećenjima pokazuje unutarnje pukotine puno ranije. Ipak, stručnjaci naglašavaju da bi svi tipovi kose trebali biti tretirani s pažnjom.

"Neki ljudi jednostavno imaju kosu koja je prirodno sklona pucanju i tu se ne može puno učiniti", rekao je Taylor, napominjući da je duga kosa podložnija oštećenjima od kratke. "Za sve ostale, važno je biti svjestan da bilo koja vrsta tretmana, poput bojenja ili ravnanja, može biti štetna."

Kako imati zdravu kosu?

Osim izbjegavanja češljanja odmah nakon toplinskog stiliziranja, stručnjaci za njegu kose, poznati kao triholozi, ističu važnost cjelovitog pristupa. Prevencija oštećenja, poznatog kao trihoptiloza, leži u nježnosti i pravilnom alatu. Preporučuje se raščešljavanje kose od vrhova prema korijenu kako bi se smanjila napetost, korištenje češlja sa širokim zupcima te izbjegavanje grubog trljanja ručnikom. Jednom kada vrh pukne, jedino trajno rješenje je šišanje.

Svijet njege kose trenutno prolazi kroz transformaciju pod utjecajem trenda poznatog kao "skinifikacija kose". Ovaj pristup podrazumijeva tretiranje kose i vlasišta s jednakom pažnjom i sastojcima koji se koriste u njezi kože.

Fokus je na zdravlju vlasišta, jer zdrava kosa raste iz zdravog temelja. Proizvodi poput seruma, pilinga i maski za vlasište postaju sve popularniji, a sastojci poput hijaluronske kiseline, niacinamida i peptida sve češće se nalaze u formulama za njegu kose, ciljajući na hidrataciju, jačanje i zaštitu.

Zaključak je jednostavan: strpljenje je ključno. Dopustite li svojoj kosi da se ohladi i oporavi nakon stiliziranja toplinom, pružit ćete joj priliku da vrati svoju prirodnu snagu. U kombinaciji s nježnim tehnikama češljanja i sveobuhvatnom njegom koja uključuje i brigu o vlasištu, ova mala promjena u rutini može dugoročno sačuvati zdravlje i ljepotu vaše kose te spriječiti nastanak ispucalih vrhova.

