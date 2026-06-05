Stiže najgori datum desetljeća: Ovim znakovima sprema se prava oluja, ništa ih neće poštedjeti

Približavanjem datuma 6. lipnja 2026. godine, u dijelu javnosti raste zanimanje za njegov potencijalni "zloglasni" utjecaj, potaknut ne samo numerološkom simbolikom već i vrlo specifičnim i izazovnim astrološkim konstelacijama.

Dok se u popularnoj kulturi takvi datumi često povezuju s negativnim predznacima, astrološka analiza ukazuje na objektivno razdoblje pojačane nestabilnosti koje će donijeti nagle promjene i testove izdržljivosti, a posebno će ga osjetiti četiri horoskopska znaka.

Lipanj 2026. doista označava prekretnicu, mjesec koji premošćuje emocionalno iscjeljenje s intelektualnim ubrzanjem, postavljajući scenu za duboke osobne i kolektivne promjene.

Kozmička oluja na pomolu

Astrološki gledano, ključni razlog za turbulentnu atmosferu u prvoj polovici lipnja leži u izrazito napetom planetarnom aspektu. Naime, Uran u Blizancima formirat će takozvani T-kvadrat s Mjesečevim čvorovima, što je konfiguracija koja donosi iznenadne preokrete, neočekivane vijesti i situacije koje izmiču kontroli.

Uran je planet revolucije, a njegov utjecaj potiče na oslobađanje od starih struktura, često na šokantan i nepredvidiv način. Ova energija zahtijeva golemu prilagodljivost i spremnost na otpuštanje svega što nas sputava.

Dodatni pritisak stvara dugotrajni boravak Saturna u znaku Riba, tranzit koji traje sve do veljače 2026. godine. Saturn, poznat kao "učitelj karme", tjera nas na suočavanje s posljedicama prošlih djela, donoseći sa sobom osjećaj zbunjenosti, tjeskobe i potrebe za preuzimanjem odgovornosti.

Njegov boravak u vodenim i sanjivim Ribama zamagljuje granice između stvarnosti i iluzije, zahtijevajući od nas da izgradimo čvrste duhovne i emocionalne temelje.

Upravo su četiri horoskopska znaka, oni koji će najviše osjetiti ovaj Saturnov izazov, što ih čini posebno osjetljivima na oluje koje lipanj donosi.

Foto: ChatGPT

Blizanci: U središtu osobnog uragana

Lipanj stavlja blizance izravno u središte zbivanja. Mlad Mjesec u njihovu znaku 14. lipnja donosi priliku za snažan osobni reset, ali istovremeno, zbog utjecaja Urana, i snažan osjećaj nemira. Osjećat će pritisak da donesu važne odluke koje su dugo odgađali.

Saturn ih iz znaka riba tjera da ozbiljnije shvate svoje ciljeve u karijeri i životnu svrhu, što može stvoriti dubok unutarnji sukob s njihovom prirođenom željom za slobodom, promjenom i intelektualnom igrom.

Ulazak Marsa u njihov znak 28. lipnja dodatno će ubrzati mentalnu energiju, donoseći rizik od ishitrenih odluka i verbalnih sukoba. Ključ za blizance bit će kanaliziranje te goleme energije u produktivne svrhe, umjesto da dopuste da ih rasprši.

Djevica: Testiranje temelja u odnosima

Za analitične djevice, Saturn u Ribama stavlja naglasak na polje odnosa i partnerstva, potičući ih na predanost, žrtvu i izgradnju dubljih, duhovnijih veza. Turbulentno razdoblje sredinom lipnja može donijeti izazove upravo na tom polju, testirajući stabilnost postojećih veza ili donoseći sudbinske susrete koji zahtijevaju bezuvjetno preuzimanje odgovornosti.

Djevice bi se mogle osjećati preopterećeno i pod pritiskom da usklade svoje ideale savršenstva s kaotičnom realnošću ljudskih odnosa.

Moguće je suočavanje s razočaranjima, ali i prilika za iscjeljenje kroz oprost i prihvaćanje nesavršenosti, kako vlastite tako i partnerove.

Foto: ChatGPT

Strijelac: Preokreti u obitelji i domu

Slobodoumnim strijelčevima Saturn donosi ozbiljne lekcije i preokrete unutar obiteljskog života i doma. Astrološki nemiri sredinom lipnja mogu se manifestirati kao napetosti unutar obitelji, potreba za rješavanjem duboko ukorijenjenih problema iz prošlosti ili neočekivane odgovornosti vezane za roditelje ili nekretnine.

Njihova prirodna želja za avanturom i širenjem horizonata može biti sputana snažnim osjećajem dužnosti prema najbližima. Ovaj period zahtijevat će od njih iznimno strpljenje, prilagodbu i pronalaženje novog smisla slobode unutar zadanih okvira.

Veliki benefik Jupiter, njihov vladar, ulazi u Lava 30. lipnja, što će im krajem mjeseca ipak donijeti dašak optimizma i nade za budućnost.

Ribe: Vrijeme karmičkog čišćenja

Utjecaj Saturna najintenzivniji je upravo za ribe, jer se ovaj planet nalazi u njihovu znaku. Ovo je za njih razdoblje velikog životnog čišćenja, suočavanja s vlastitim strahovima, iluzijama i slabostima.

Nestabilnost oko 6. lipnja može im donijeti osjećaj potpunog gubitka kontrole i pojačati dojam zbunjenosti i žrtve. Ovo je za ribe vrijeme suočavanja s posljedicama izbjegavanja odgovornosti, ali i nevjerojatna prilika za duhovni rast.

Zatvaranje starih karmičkih ciklusa može biti bolno, no nužno je kako bi izgradili novu, autentičniju verziju sebe. Ključ je u prihvaćanju stvarnosti, postavljanju zdravih granica i shvaćanju da su upravo oni kreatori svoje sudbine.