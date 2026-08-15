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OD KARLOVCA PREMA ZAGREBU /

Lančani sudar na A1! Šest vozila razbijeno, stoji se u kolonama: 'Ovo je potpuni kaos'

Lančani sudar na A1! Šest vozila razbijeno, stoji se u kolonama: 'Ovo je potpuni kaos'
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Foto: Čitateljica Net.hr-a

Dvije prometne nesreće na autocesti kod Karlovca uzrokovale su usporen promet i kilometarske kolone

15.8.2026.
15:58
Jaga Komazec
Čitateljica Net.hr-a
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Dvije prometne nesreće dogodile su se u kratkom razmaku na autocesti između Karlovca i Jastrebarskog, a promet se na obje lokacije odvija usporeno jednim prometnim trakom.

Kako nam javlja čitateljica, prva nesreća dogodila se kod nadvožnjaka Orlovac, odmah nakon Karlovca u smjeru Zagreba. U sudaru su sudjelovala četiri automobila stranih registracija, a na mjesto događaja stigli su policija, Hitna pomoć i vučna služba.

Lančani sudar na A1! Šest vozila razbijeno, stoji se u kolonama: 'Ovo je potpuni kaos'
Foto: Čitateljica Net.hr-a

HAK je izvijestio: "Prometna nesreća na 35.+550 km između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 5 km."

Još jedna nesreća nedaleko od Karlovca

Čitateljica nam javlja da se druga prometna nesreća dogodila između čvora Karlovac i odmorišta Draganić. U njoj su sudjelovala dva automobila, također stranih registracija.

" Dva sata već putujem od Karlovca prema Zagrebu. Ovo je potpuni kaos', kazala nam je čitateljica.

Na mjesto nesreće stigla je Hitna pomoć, dok policija u trenutku dojave još nije stigla.

Lančani sudar na A1! Šest vozila razbijeno, stoji se u kolonama: 'Ovo je potpuni kaos'
Foto: Čitateljica Net.hr-a

I na toj se dionici promet odvija usporeno jednim prometnim trakom.

Prometna NesrećaKarlovacHitnaPolicijaLančani SudarHitna
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