Vatra progutala unutrašnjost kuće: Uhićen 18-godišnjak, policija otkrila za što ga sumnjiči

Policija je uhitila 18-godišnjaka kojeg sumnjiči za kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje nakon što je u petak navečer izgorjela obiteljska kuća u Ivanovcu kod Čakovca.

Kako je izvijestila međimurska policija, dojavu o požaru obiteljske kuće u Ulici Josipa Slavenskog u Ivanovcu zaprimili su u petak, 14. kolovoza, u 21.53. Kuća je u vlasništvu 51-godišnjaka.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te DVD-ova Gornji Vidovec i Ivanovec, koji su ugasili požar.

Unutrašnjost kuće potpuno izgorjela

Vatra je, međutim, prouzročila veliku štetu. Unutrašnjost kuće u potpunosti je izgorjela, a policija navodi da je nastala značajna materijalna šteta.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prema dosad prikupljenim informacijama, u trenutku izbijanja požara u kući nije bilo nikoga od ukućana te nitko nije ozlijeđen.

Policija je osigurala mjesto događaja, a očevid će biti obavljen tijekom prijepodneva u subotu, 15. kolovoza. Njime bi se trebao utvrditi uzrok požara, kao i sve druge okolnosti događaja.

U međuvremenu je policija uhitila 18-godišnjaka zbog sumnje da je počinio kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te prijetnje.

Mladić je priveden u službene prostorije Policijske postaje Čakovec, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.