Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
Predloženi recepti mogu poslužiti kao inspiracija. Moguće ih je prilagoditi dostupnim sezonskim namirnicama i osobnom ukusu jer kuhanje pruža priliku za kreativnost i užitak
Ljetni mjeseci traže jednostavnije obroke koji se pripremaju brzo i bez dugotrajnog stajanja uz štednjak. Tjestenina je pritom praktičan i svestran izbor jer se lako kombinira s različitim namirnicama, a od nje se u kratkom vremenu mogu pripremiti raznolika i ukusna jela.
Sedmodnevni jelovnik donosi jednostavne recepte prilagođene ljetnim danima, bez dugotrajne pripreme i složenih postupaka. Na jelovniku su raznolika jela koja će olakšati svakodnevno planiranje obroka i ponuditi ideje za ukusan ljetni ručak, piše Serious Eats.
Ponedjeljak: Klasik s rajčicom i bosiljkom
Tjedan započinje jednostavnošću Mediterana. Ovaj recept priprema se za svega 20 minuta, a okusom priziva tople ljetne dane.
Sastojci:
- 300 g špageta
- 400 g zrelih rajčica (ili pelata)
- 250 ml pasirane rajčice (passata)
- 2 režnja češnjaka
- svježi bosiljak
- maslinovo ulje
- sol, papar, prstohvat šećera
Postupak:
- Skuhajte tjesteninu al dente. Na maslinovom ulju kratko popržite sitno sjeckani češnjak. Dodajte nasjeckanu rajčicu i passatu, začinite solju, paprom i šećerom te kuhajte desetak minuta.
- Pred kraj umiješajte svježe listiće bosiljka. Pomiješajte umak s kuhanom tjesteninom i poslužite toplo, posuto svježe naribanim parmezanom.
Utorak: Piletina i povrće iz jednog lonca
Jela iz jednog lonca idealna su za radni tjedan jer smanjuju količinu posuđa za pranje. Ovo jelo spaja sočnu piletinu i svježe povrće u kremastom umaku.
Sastojci:
- 250 g pilećih prsa
- 200 g penne tjestenine
- 1 manja tikvica
- 1 luk
- 2 režnja češnjaka
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- maslinovo ulje, sol, papar
- svježi peršin
Postupak:
- Piletinu narežite na kockice, začinite i pržite na maslinovom ulju dok ne porumeni. Izvadite je sa strane. U istu tavu dodajte sjeckani luk i češnjak, a zatim i tikvicu narezanu na kockice.
- Pirjajte dok povrće ne omekša. Vratite piletinu, dodajte tjesteninu, podlijte vodom da prekrije sastojke i kuhajte dok tjestenina ne bude al dente.
- Na kraju ulijte vrhnje za kuhanje i kuhajte dok ne dobijete gust, kremast umak. Pospite svježim peršinom.
Srijeda: Brza tuna s mirisom limuna
Izvrsno rješenje za dane s malo slobodnog vremena, kada je potreban zasitan i ukusan obrok. Ovaj je recept gotov za samo 15 minuta, a osvaja svojom svježinom.
Sastojci:
- 300 g tjestenine
- 2 konzerve tune
- 3 režnja češnjaka
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- sok jednog limuna
- sol, papar, malo čilija po želji
Postupak:
- Skuhajte tjesteninu i sačuvajte šalicu vode od kuhanja. U tavi na malo ulja iz konzerve kratko popržite sjeckani češnjak i čili.
- Dodajte ocijeđenu tunu, limunov sok i vrhnje za kuhanje. Promiješajte i dodajte kuhanu tjesteninu. Sve povežite s malo vode od kuhanja tjestenine i kuhajte još minutu. Poslužite odmah.
Četvrtak: Kremasta rapsodija s gljivama
Zemljani okusi gljiva savršeno se sljubljuju s kremastim umakom u jelu koje pruža osjećaj ugode i topline. Recept je jednostavan, a rezultat profinjen.
Sastojci:
- 300 g tjestenine (npr. tagliatelle)
- 400 g svježih lisičarki
- 1 luk
- 2 režnja češnjaka
- žlica maslaca
- 100 ml bijelog vina
- 4 žlice kiselog vrhnja
- 40 g parmezana
- sol, papar
- svježi peršin
Postupak:
- Skuhajte tjesteninu. U tavi otopite maslac pa pirjajte sjeckani luk i češnjak. Dodajte gljive narezane na listiće i pržite dok tekućina ne ispari.
- Ulijte vino i kuhajte dok alkohol ne ispari. Maknite s vatre, začinite pa umiješajte kuhanu tjesteninu, kiselo vrhnje, parmezan i sjeckani peršin.
Petak: Pasta Primavera
Ovo živopisno jelo, koje slavi svježinu ljetnog povrća, idealan je uvod u vikend. Iako naziv ukazuje na talijansko podrijetlo, jelo je zapravo nastalo u New Yorku 1970-ih. Tajna je u kratkoj termičkoj obradi povrća kako bi ostalo hrskavo.
Sastojci:
- 300 g kratke tjestenine
- miješano povrće (šparoge, grašak, mrkva, brokula, cherry rajčice)
- 2 režnja češnjaka
- korica jednog limuna
- 4 žlice maslaca
- parmezan, sol, papar
- svježi bosiljak
Postupak:
- Skuhajte tjesteninu. Dvije minute prije kraja kuhanja, u lonac dodajte tvrđe povrće (mrkva, brokula, šparoge), a zadnju minutu i grašak.
- Ocijedite, ali sačuvajte šalicu vode. U zdjeli pomiješajte maslac sobne temperature, zgnječeni češnjak i limunovu koricu. U toplu tjesteninu i povrće umiješajte maslac s limunom, polovicu cherry rajčica i parmezan.
- Dodajte malo vode od kuhanja da stvorite svilenkasti umak. Poslužite s bosiljkom.
Subota: Osvježavajuća ricotta s limunom
Idealna za lagani subotnji ručak, ova tjestenina osvaja kremastom teksturom i citrusnom svježinom, a priprema se bez kuhanja umaka.
Sastojci:
- 300 g tjestenine
- 250 g sira ricotta
- korica i sok jednog limuna
- 40 g naribanog parmezana
- maslinovo ulje
- sol, papar
Postupak:
- Dok se tjestenina kuha, u velikoj zdjeli pomiješajte ricottu, parmezan, limunovu koricu i sok, maslinovo ulje, sol i papar. Sačuvajte malo vode od kuhanja.
- Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah je ubacite u zdjelu s umakom. Dobro promiješajte, dodajući po potrebi malo sačuvane vode kako biste dobili savršeno kremastu teksturu.
Nedjelja: Tjestenina Fresca
Kraj tjedna prilika je za kreativnost u kuhinji. Ovo jelo temelji se na principu korištenja dostupnog povrća, što rezultira šarenom i zdravom gozbom.
Sastojci:
- 300 g tjestenine
- miješano povrće (paprika, brokula, mrkva, tikvice)
- 2 režnja češnjaka
- maslinovo ulje
- sol, papar
- balsamico ocat
- feta sir
Postupak:
- Skuhajte tjesteninu. Pred kraj kuhanja dodajte tvrđe povrće (mrkva, brokula). Na maslinovom ulju kratko pirjajte sjeckani češnjak i mekše povrće dok ne omekša.
- Ocijeđenu tjesteninu i povrće pomiješajte u velikoj zdjeli, začinite solju, paprom i octom. Na kraju umiješajte razmrvljenu fetu.
Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.
POGLEDAJTE GALERIJU