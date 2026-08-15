Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine

Ljetni mjeseci traže jednostavnije obroke koji se pripremaju brzo i bez dugotrajnog stajanja uz štednjak. Tjestenina je pritom praktičan i svestran izbor jer se lako kombinira s različitim namirnicama, a od nje se u kratkom vremenu mogu pripremiti raznolika i ukusna jela.

Sedmodnevni jelovnik donosi jednostavne recepte prilagođene ljetnim danima, bez dugotrajne pripreme i složenih postupaka. Na jelovniku su raznolika jela koja će olakšati svakodnevno planiranje obroka i ponuditi ideje za ukusan ljetni ručak, piše Serious Eats.

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Ponedjeljak: Klasik s rajčicom i bosiljkom

Tjedan započinje jednostavnošću Mediterana. Ovaj recept priprema se za svega 20 minuta, a okusom priziva tople ljetne dane.

Sastojci:

300 g špageta

400 g zrelih rajčica (ili pelata)

250 ml pasirane rajčice (passata)

2 režnja češnjaka

svježi bosiljak

maslinovo ulje

sol, papar, prstohvat šećera

Postupak:

Skuhajte tjesteninu al dente. Na maslinovom ulju kratko popržite sitno sjeckani češnjak. Dodajte nasjeckanu rajčicu i passatu, začinite solju, paprom i šećerom te kuhajte desetak minuta. Pred kraj umiješajte svježe listiće bosiljka. Pomiješajte umak s kuhanom tjesteninom i poslužite toplo, posuto svježe naribanim parmezanom.

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Utorak: Piletina i povrće iz jednog lonca

Jela iz jednog lonca idealna su za radni tjedan jer smanjuju količinu posuđa za pranje. Ovo jelo spaja sočnu piletinu i svježe povrće u kremastom umaku.

Sastojci:

250 g pilećih prsa

200 g penne tjestenine

1 manja tikvica

1 luk

2 režnja češnjaka

150 ml vrhnja za kuhanje

maslinovo ulje, sol, papar

svježi peršin

Postupak:

Piletinu narežite na kockice, začinite i pržite na maslinovom ulju dok ne porumeni. Izvadite je sa strane. U istu tavu dodajte sjeckani luk i češnjak, a zatim i tikvicu narezanu na kockice. Pirjajte dok povrće ne omekša. Vratite piletinu, dodajte tjesteninu, podlijte vodom da prekrije sastojke i kuhajte dok tjestenina ne bude al dente. Na kraju ulijte vrhnje za kuhanje i kuhajte dok ne dobijete gust, kremast umak. Pospite svježim peršinom.

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Srijeda: Brza tuna s mirisom limuna

Izvrsno rješenje za dane s malo slobodnog vremena, kada je potreban zasitan i ukusan obrok. Ovaj je recept gotov za samo 15 minuta, a osvaja svojom svježinom.

Sastojci:

300 g tjestenine

2 konzerve tune

3 režnja češnjaka

200 ml vrhnja za kuhanje

sok jednog limuna

sol, papar, malo čilija po želji

Postupak:

Skuhajte tjesteninu i sačuvajte šalicu vode od kuhanja. U tavi na malo ulja iz konzerve kratko popržite sjeckani češnjak i čili. Dodajte ocijeđenu tunu, limunov sok i vrhnje za kuhanje. Promiješajte i dodajte kuhanu tjesteninu. Sve povežite s malo vode od kuhanja tjestenine i kuhajte još minutu. Poslužite odmah.

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Četvrtak: Kremasta rapsodija s gljivama

Zemljani okusi gljiva savršeno se sljubljuju s kremastim umakom u jelu koje pruža osjećaj ugode i topline. Recept je jednostavan, a rezultat profinjen.

Sastojci:

300 g tjestenine (npr. tagliatelle)

400 g svježih lisičarki

1 luk

2 režnja češnjaka

žlica maslaca

100 ml bijelog vina

4 žlice kiselog vrhnja

40 g parmezana

sol, papar

svježi peršin

Postupak:

Skuhajte tjesteninu. U tavi otopite maslac pa pirjajte sjeckani luk i češnjak. Dodajte gljive narezane na listiće i pržite dok tekućina ne ispari. Ulijte vino i kuhajte dok alkohol ne ispari. Maknite s vatre, začinite pa umiješajte kuhanu tjesteninu, kiselo vrhnje, parmezan i sjeckani peršin.

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Petak: Pasta Primavera

Ovo živopisno jelo, koje slavi svježinu ljetnog povrća, idealan je uvod u vikend. Iako naziv ukazuje na talijansko podrijetlo, jelo je zapravo nastalo u New Yorku 1970-ih. Tajna je u kratkoj termičkoj obradi povrća kako bi ostalo hrskavo.

Sastojci:

300 g kratke tjestenine

miješano povrće (šparoge, grašak, mrkva, brokula, cherry rajčice)

2 režnja češnjaka

korica jednog limuna

4 žlice maslaca

parmezan, sol, papar

svježi bosiljak

Postupak:

Skuhajte tjesteninu. Dvije minute prije kraja kuhanja, u lonac dodajte tvrđe povrće (mrkva, brokula, šparoge), a zadnju minutu i grašak. Ocijedite, ali sačuvajte šalicu vode. U zdjeli pomiješajte maslac sobne temperature, zgnječeni češnjak i limunovu koricu. U toplu tjesteninu i povrće umiješajte maslac s limunom, polovicu cherry rajčica i parmezan. Dodajte malo vode od kuhanja da stvorite svilenkasti umak. Poslužite s bosiljkom.

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Subota: Osvježavajuća ricotta s limunom

Idealna za lagani subotnji ručak, ova tjestenina osvaja kremastom teksturom i citrusnom svježinom, a priprema se bez kuhanja umaka.

Sastojci:

300 g tjestenine

250 g sira ricotta

korica i sok jednog limuna

40 g naribanog parmezana

maslinovo ulje

sol, papar

Postupak:

Dok se tjestenina kuha, u velikoj zdjeli pomiješajte ricottu, parmezan, limunovu koricu i sok, maslinovo ulje, sol i papar. Sačuvajte malo vode od kuhanja. Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah je ubacite u zdjelu s umakom. Dobro promiješajte, dodajući po potrebi malo sačuvane vode kako biste dobili savršeno kremastu teksturu.

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Nedjelja: Tjestenina Fresca

Kraj tjedna prilika je za kreativnost u kuhinji. Ovo jelo temelji se na principu korištenja dostupnog povrća, što rezultira šarenom i zdravom gozbom.

Sastojci:

300 g tjestenine

miješano povrće (paprika, brokula, mrkva, tikvice)

2 režnja češnjaka

maslinovo ulje

sol, papar

balsamico ocat

feta sir

Postupak:

Skuhajte tjesteninu. Pred kraj kuhanja dodajte tvrđe povrće (mrkva, brokula). Na maslinovom ulju kratko pirjajte sjeckani češnjak i mekše povrće dok ne omekša. Ocijeđenu tjesteninu i povrće pomiješajte u velikoj zdjeli, začinite solju, paprom i octom. Na kraju umiješajte razmrvljenu fetu.

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

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