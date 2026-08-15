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TJEDNI JELOVNIK /

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
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Foto: Pexels

Predloženi recepti mogu poslužiti kao inspiracija. Moguće ih je prilagoditi dostupnim sezonskim namirnicama i osobnom ukusu jer kuhanje pruža priliku za kreativnost i užitak

15.8.2026.
9:34
Antonela Ištvan
Pexels
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Ljetni mjeseci traže jednostavnije obroke koji se pripremaju brzo i bez dugotrajnog stajanja uz štednjak. Tjestenina je pritom praktičan i svestran izbor jer se lako kombinira s različitim namirnicama, a od nje se u kratkom vremenu mogu pripremiti raznolika i ukusna jela.

Sedmodnevni jelovnik donosi jednostavne recepte prilagođene ljetnim danima, bez dugotrajne pripreme i složenih postupaka. Na jelovniku su raznolika jela koja će olakšati svakodnevno planiranje obroka i ponuditi ideje za ukusan ljetni ručak, piše Serious Eats.

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
Foto: Shutterstock

Ponedjeljak: Klasik s rajčicom i bosiljkom

Tjedan započinje jednostavnošću Mediterana. Ovaj recept priprema se za svega 20 minuta, a okusom priziva tople ljetne dane.

Sastojci:

  • 300 g špageta
  • 400 g zrelih rajčica (ili pelata)
  • 250 ml pasirane rajčice (passata)
  • 2 režnja češnjaka
  • svježi bosiljak
  • maslinovo ulje
  • sol, papar, prstohvat šećera

Postupak:

  1. Skuhajte tjesteninu al dente. Na maslinovom ulju kratko popržite sitno sjeckani češnjak. Dodajte nasjeckanu rajčicu i passatu, začinite solju, paprom i šećerom te kuhajte desetak minuta.
  2. Pred kraj umiješajte svježe listiće bosiljka. Pomiješajte umak s kuhanom tjesteninom i poslužite toplo, posuto svježe naribanim parmezanom.

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
Foto: Shutterstock

Utorak: Piletina i povrće iz jednog lonca

Jela iz jednog lonca idealna su za radni tjedan jer smanjuju količinu posuđa za pranje. Ovo jelo spaja sočnu piletinu i svježe povrće u kremastom umaku.

Sastojci:

  • 250 g pilećih prsa
  • 200 g penne tjestenine
  • 1 manja tikvica
  • 1 luk
  • 2 režnja češnjaka
  • 150 ml vrhnja za kuhanje
  • maslinovo ulje, sol, papar
  • svježi peršin

Postupak:

  1. Piletinu narežite na kockice, začinite i pržite na maslinovom ulju dok ne porumeni. Izvadite je sa strane. U istu tavu dodajte sjeckani luk i češnjak, a zatim i tikvicu narezanu na kockice.
  2. Pirjajte dok povrće ne omekša. Vratite piletinu, dodajte tjesteninu, podlijte vodom da prekrije sastojke i kuhajte dok tjestenina ne bude al dente.
  3. Na kraju ulijte vrhnje za kuhanje i kuhajte dok ne dobijete gust, kremast umak. Pospite svježim peršinom.

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
Foto: Shutterstock

Srijeda: Brza tuna s mirisom limuna

Izvrsno rješenje za dane s malo slobodnog vremena, kada je potreban zasitan i ukusan obrok. Ovaj je recept gotov za samo 15 minuta, a osvaja svojom svježinom.

Sastojci:

  • 300 g tjestenine
  • 2 konzerve tune
  • 3 režnja češnjaka
  • 200 ml vrhnja za kuhanje
  • sok jednog limuna
  • sol, papar, malo čilija po želji

Postupak:

  1. Skuhajte tjesteninu i sačuvajte šalicu vode od kuhanja. U tavi na malo ulja iz konzerve kratko popržite sjeckani češnjak i čili.
  2. Dodajte ocijeđenu tunu, limunov sok i vrhnje za kuhanje. Promiješajte i dodajte kuhanu tjesteninu. Sve povežite s malo vode od kuhanja tjestenine i kuhajte još minutu. Poslužite odmah.

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
Foto: Shutterstock

Četvrtak: Kremasta rapsodija s gljivama

Zemljani okusi gljiva savršeno se sljubljuju s kremastim umakom u jelu koje pruža osjećaj ugode i topline. Recept je jednostavan, a rezultat profinjen.

Sastojci:

  • 300 g tjestenine (npr. tagliatelle)
  • 400 g svježih lisičarki 
  • 1 luk
  • 2 režnja češnjaka
  • žlica maslaca
  • 100 ml bijelog vina
  • 4 žlice kiselog vrhnja
  • 40 g parmezana
  • sol, papar
  • svježi peršin

Postupak:

  1. Skuhajte tjesteninu. U tavi otopite maslac pa pirjajte sjeckani luk i češnjak. Dodajte gljive narezane na listiće i pržite dok tekućina ne ispari.
  2. Ulijte vino i kuhajte dok alkohol ne ispari. Maknite s vatre, začinite pa umiješajte kuhanu tjesteninu, kiselo vrhnje, parmezan i sjeckani peršin.

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
Foto: Shutterstock

Petak: Pasta Primavera

Ovo živopisno jelo, koje slavi svježinu ljetnog povrća, idealan je uvod u vikend. Iako naziv ukazuje na talijansko podrijetlo, jelo je zapravo nastalo u New Yorku 1970-ih. Tajna je u kratkoj termičkoj obradi povrća kako bi ostalo hrskavo.

Sastojci:

  • 300 g kratke tjestenine
  • miješano povrće (šparoge, grašak, mrkva, brokula, cherry rajčice)
  • 2 režnja češnjaka
  • korica jednog limuna
  • 4 žlice maslaca
  • parmezan, sol, papar
  • svježi bosiljak

Postupak:

  1. Skuhajte tjesteninu. Dvije minute prije kraja kuhanja, u lonac dodajte tvrđe povrće (mrkva, brokula, šparoge), a zadnju minutu i grašak.
  2. Ocijedite, ali sačuvajte šalicu vode. U zdjeli pomiješajte maslac sobne temperature, zgnječeni češnjak i limunovu koricu. U toplu tjesteninu i povrće umiješajte maslac s limunom, polovicu cherry rajčica i parmezan.
  3. Dodajte malo vode od kuhanja da stvorite svilenkasti umak. Poslužite s bosiljkom.

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
Foto: Shutterstock

Subota: Osvježavajuća ricotta s limunom

Idealna za lagani subotnji ručak, ova tjestenina osvaja kremastom teksturom i citrusnom svježinom, a priprema se bez kuhanja umaka.

Sastojci:

  • 300 g tjestenine
  • 250 g sira ricotta
  • korica i sok jednog limuna
  • 40 g naribanog parmezana
  • maslinovo ulje
  • sol, papar

Postupak:

  1. Dok se tjestenina kuha, u velikoj zdjeli pomiješajte ricottu, parmezan, limunovu koricu i sok, maslinovo ulje, sol i papar. Sačuvajte malo vode od kuhanja.
  2. Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah je ubacite u zdjelu s umakom. Dobro promiješajte, dodajući po potrebi malo sačuvane vode kako biste dobili savršeno kremastu teksturu.

Ne želite gubiti vrijeme na kuhanje? Isprobajte sedam recepata za lagane ljetne tjestenine
Foto: Shutterstock

Nedjelja: Tjestenina Fresca 

Kraj tjedna prilika je za kreativnost u kuhinji. Ovo jelo temelji se na principu korištenja dostupnog povrća, što rezultira šarenom i zdravom gozbom.

Sastojci:

  • 300 g tjestenine
  • miješano povrće (paprika, brokula, mrkva, tikvice)
  • 2 režnja češnjaka
  • maslinovo ulje
  • sol, papar
  • balsamico ocat
  • feta sir

Postupak:

  1. Skuhajte tjesteninu. Pred kraj kuhanja dodajte tvrđe povrće (mrkva, brokula). Na maslinovom ulju kratko pirjajte sjeckani češnjak i mekše povrće dok ne omekša.
  2. Ocijeđenu tjesteninu i povrće pomiješajte u velikoj zdjeli, začinite solju, paprom i octom. Na kraju umiješajte razmrvljenu fetu.

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

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