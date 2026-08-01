Kako preživjeti toplinski val: Sedam salata kao cjeloviti i osvježavajući obroci
Pripremili smo tjedni jelovnik sa sedam fantastičnih recepata koji obuhvaćaju sve - od klasika s tjesteninom i piletinom, preko veganskih delicija do iznenađujućih voćnih kombinacija. I sve to bez stajanja kraj vruće pećnice ili štednjaka
Kada temperature dosegnu vrhunac, a toplinski valovi postanu naša svakodnevica, pomisao na uključivanje pećnice ili dugo stajanje uz štednjak postaje nepodnošljiva. Teška, masna hrana gubi svaku privlačnost, a tijelo žudi za nečim laganim, hranjivim i, iznad svega, osvježavajućim. Rješenje se krije u kreativnim i zasitnim salatama koje su puno više od običnog priloga. One mogu biti cjeloviti, nutritivno uravnoteženi obroci koji će vas napuniti energijom bez osjećaja težine. Pripremili smo tjedni jelovnik sa sedam fantastičnih recepata koji obuhvaćaju sve - od klasika s tjesteninom i piletinom, preko veganskih delicija do iznenađujućih voćnih kombinacija.
Ponedjeljak: Klasik s piletinom i tjesteninom za energičan početak tjedna
Započnite radni tjedan s obrokom koji se može pripremiti unaprijed, što ga čini savršenim za ručak na poslu. Salata s piletinom i tjesteninom omiljena je s razlogom: zasitna je, prilagodljiva i ukusna.
Sastojci:
- 300 g tjestenine po izboru (penne, fusilli)
- 1 pileća prsa
- 1 svježa paprika
- Šaka cherry rajčica
- Mala konzerva kukuruza šećerca
- Za preljev: grčki jogurt, malo majoneze, 1 žličica senfa
- Sol, papar i začini po želji
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu pazeći da bude malo mekša nego za klasična topla jela jer se hlađenjem dodatno stisne. Ohladite je pod mlazom hladne vode.
- Dok se tjestenina hladi, na tavi ispecite pileća prsa narezana na kockice i začinjena po želji. Ostavite da se ohlade.
- U velikoj zdjeli pomiješajte ohlađenu tjesteninu i piletinu sa svježom nasjeckanom paprikom, prepolovljenim cherry rajčicama i ocijeđenim kukuruzom.
- Za kremasti preljev, koji je duša ove salate, sjedinite grčki jogurt, majonezu i senf.
- Sve prelijte preko sastojaka, nježno promiješajte i ostavite u hladnjaku barem pola sata kako bi se okusi proželi.
Utorak: Mediteranska rapsodija s tunom i grahom
Salate s tunom brz su i pouzdan izvor proteina, idealne za dane kada nemate puno vremena. Ova verzija nadahnuta je Mediteranom i obiluje svježim sastojcima.
Sastojci:
- 2 konzerve tune u maslinovom ulju ili salamuri
- 1 konzerva bijelog ili crvenog graha
- 1 svježi krastavac
- Šaka cherry rajčica
- 1 manji crveni luk
- 100 g feta sira
- Svježi peršin
- Za preljev: maslinovo ulje, svježe iscijeđeni sok od limuna, sol i papar
Priprema:
- Ocijedite tunu i isperite grah iz konzerve.
- Nasjeckajte krastavac i crveni luk, a cherry rajčice prepolovite.
- U zdjeli pomiješajte tunu, grah i nasjeckano povrće.
- Pripremite jednostavan preljev od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i papra te ga prelijte preko salate.
- Sve lagano izmiješajte, a za kraj salatu obogatite izmrvljenim feta sirom i pospite svježe nasjeckanim peršinom.
Srijeda: Veganska snaga kvinoje, kelja i maslina
Sredina tjedna idealna je za nutritivnu bombu koja će vas napuniti energijom. Kvinoja je fantastična baza za veganske salate jer je bogata proteinima i vlaknima.
Sastojci:
- 1,5 šalica kvinoje
- Šaka sitno nasjeckanog kelja
- 1 konzerva bijelog graha
- Šaka rajčica
- Šaka kalamata maslina
- 1-2 češnja češnjaka
- Za preljev: maslinovo ulje, sok od limuna, sol i papar
Priprema:
- Skuhajte kvinoju prema uputama na pakiranju. U zadnjih pet minuta kuhanja dodajte nasjeckani kelj kako bi lagano omekšao.
- U međuvremenu, u velikoj zdjeli pripremite isprani bijeli grah, nasjeckane rajčice i kalamata masline.
- Za poseban dodir, na malo maslinovog ulja kratko popržite protisnuti češnjak.
- Pomiješajte kuhanu kvinoju i kelj s ostalim sastojcima u zdjeli.
- Prelijte salatu poprženim češnjakom, maslinovim uljem i sokom od limuna. Posolite, popaprite i promiješajte. Ova salata je odlična i topla i hladna, a njezini zasitni sastojci bogati proteinima držat će vas sitima satima.
Četvrtak: Orijentalni dodir s junetinom i bulgurom
Za one koji preferiraju konkretnije, mesne obroke, ova salata nudi savršen balans. Bulgur, prethodno skuhan u goveđem temeljcu za bogatiji okus, čini hranjivu bazu.
Sastojci:
- 1 šalica bulgura
- 250 ml goveđeg temeljca
- 250 g mljevene junetine
- 1 krastavac, 1 paprika, nekoliko rajčica, 1 mladi luk
- Svježi peršin i menta
- Feta sir za posipanje
- Za preljev: sok od limuna, žličica meda, 1 češanj češnjaka, sol, papar, prstohvat čili pahuljica
Priprema:
- Skuhajte bulgur u goveđem temeljcu i ostavite da se ohladi.
- Na tavi popržite mljevenu junetinu dok ne postane hrskava, začinivši je solju, paprom i prstohvatom čili pahuljica.
- Nasjeckajte svo svježe povrće (krastavac, papriku, rajčice, mladi luk) i začinsko bilje (peršin, menta).
- U velikoj zdjeli pomiješajte ohlađeni bulgur i meso s povrćem i biljem.
- Napravite preljev od limunovog soka, meda i protisnutog češnjaka te ga prelijte preko salate.
- Prije posluživanja, velikodušno pospite izmrvljenim feta sirom.
Petak: Okusi leće i pečenog povrća
Započnite vikend laganim, ali nutritivno bogatim vegetarijanskim obrokom. Leća je izvrstan izvor željeza i vlakana.
Sastojci:
- 2 šalice kuhane zelene leće
- 1 tikvica
- 1 manji patlidžan
- 1 paprika
- Šaka cherry rajčica
- Nekoliko listića svježe mente
- Za preljev: maslinovo ulje, limunov sok, sol i papar
Priprema:
- Narežite tikvicu, patlidžan i papriku na komade. Na gril tavi ili u pećnici ispecite ih dok ne omekšaju i dobiju lijepu boju. Ostavite da se ohlade.
- U velikoj zdjeli pomiješajte kuhanu leću s ohlađenim pečenim povrćem.
- Dodajte svježe cherry rajčice i nekoliko listića mente za dašak svježine.
- Začinite jednostavnim preljevom od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i papra kako bi okusi povrća došli do izražaja.
Subota: Kremasto zadovoljstvo s jajima i avokadom
Subotnji ručak neka bude posvećen uživanju u bogatim teksturama. Tvrdo kuhana jaja i kremasti avokado čine savršen par.
Sastojci:
- 3-4 tvrdo kuhana jaja
- 1 zreli avokado
- Podloga od hrskave zelene salate
- Šaka cherry rajčica
- Mala konzerva kukuruza
- Za preljev: 1 žlica meda, korica i sok jedne limete, malo balzamičnog octa, maslinovo ulje
Priprema:
- Na podlogu od oprane zelene salate aranžirajte narezana kuhana jaja, kockice avokada, prepolovljene cherry rajčice i kukuruz.
- U maloj zdjelici pomiješajte sastojke za preljev: žlicu meda, koricu i sok limete, malo balzamičnog octa i maslinovog ulja.
- Prelijte salatu neposredno prije posluživanja kako bi svi sastojci ostali svježi i hrskavi.
Nedjelja: Neočekivano osvježenje s lubenicom i fetom
Završite tjedan s najsvježijom salatom koju možete zamisliti. Kombinacija sočne, slatke lubenice i slanog feta sira na prvu zvuči neobično, ali okus je nevjerojatan.
Sastojci:
- Kriška lubenice
- 200 g feta sira
- 1 svježi krastavac
- Listići svježeg bosiljka i mente
- Malo maslinovog ulja
- Sok limete
- Svježe mljeveni papar
Priprema:
- Narežite lubenicu i fetu na kockice.
- Krastavac narežite na tanke kolutove.
- U zdjeli nježno pomiješajte lubenicu, fetu i krastavac.
- Dodajte listiće svježeg bosiljka i mente.
- Začinite samo s malo maslinovog ulja, sokom limete i svježe mljevenim paprom. Ova salata je čista esencija ljeta na tanjuru i savršen lagani obrok za opuštenu nedjelju.
Uz ove ideje, vrući ljetni dani postaju prilika za istraživanje novih, osvježavajućih okusa. Priprema je brza, sastojci su jednostavni, a rezultat je uvijek ukusan i zdrav obrok koji će vas rashladiti i nahraniti.
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