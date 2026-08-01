Svi čekaju njegov novi posao, a Dalić uživa u miru jednog od najljepših hrvatskih otoka
Dalić se od hrvatske reprezentacije službeno oprostio 8. srpnja, nekoliko dana nakon završetka nastupa Vatrenih na Svjetskom prvenstvu.
Zlatko Dalić ovoga je ljeta zaključio gotovo devet godina dugu epizodu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon razdoblja ispunjenog velikim utakmicama, povijesnim rezultatima i stalnim pritiskom, bivši izbornik odlučio je uzeti predah i napuniti baterije daleko od nogometnih terena.
Nakon što je nedavno boravio u Veloj Luci na manifestaciji „Trag u beskraju“, posvećenoj Oliveru Dragojeviću, Dalić je odmor nastavio na Lastovu. Kako prenosi Dalmacija danas, trenutačno uživa u miru jednog od najtiših dalmatinskih otoka i opuštenom ljetnom ambijentu, daleko od svakodnevnih izborničkih obveza.
Fotografija koja se pojavila u javnosti prikazuje bivšeg hrvatskog izbornika u hladu jednog od lastovskih ugostiteljskih objekata. Nakon godina provedenih pod reflektorima, Dalić očito ne žuri s donošenjem odluke o sljedećem koraku u trenerskoj karijeri.
Dalić se od hrvatske reprezentacije službeno oprostio 8. srpnja, nekoliko dana nakon završetka nastupa Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je 3. srpnja u šesnaestini finala izgubila od Portugala rezultatom 2:1, pogotkom primljenim u sudačkoj nadoknadi, a upravo je taj susret bio posljednji u njegovu izborničkom mandatu.
Na klupu Hrvatske stigao je 7. listopada 2017. godine, kada je u iznimno zahtjevnom trenutku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji naslijedio Antu Čačića. Već u prvoj utakmici ostvario je veliku pobjedu protiv Ukrajine u Kijevu, izborio dodatne kvalifikacije i ubrzo započeo najuspješnije razdoblje u povijesti hrvatske reprezentacije.
Vatrene je vodio u 111 utakmica te ostvario 62 pobjede, 20 remija i 29 poraza. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, broncu u Kataru 2022. te srebrnu medalju u Ligi nacija 2023. godine.
Dok nogometna javnost iščekuje informaciju o njegovu sljedećem trenerskom angažmanu, čini se kako Dalić zasad nema namjeru žuriti. Nakon iznimno uspješnog i zahtjevnog ciklusa na klupi Hrvatske, vrijeme je odlučio posvetiti odmoru i mirnijim danima na dalmatinskoj obali.