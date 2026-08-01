Svi čekaju njegov novi posao, a Dalić uživa u miru jednog od najljepših hrvatskih otoka

Zlatko Dalić ovoga je ljeta zaključio gotovo devet godina dugu epizodu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon razdoblja ispunjenog velikim utakmicama, povijesnim rezultatima i stalnim pritiskom, bivši izbornik odlučio je uzeti predah i napuniti baterije daleko od nogometnih terena.

Nakon što je nedavno boravio u Veloj Luci na manifestaciji „Trag u beskraju“, posvećenoj Oliveru Dragojeviću, Dalić je odmor nastavio na Lastovu. Kako prenosi Dalmacija danas, trenutačno uživa u miru jednog od najtiših dalmatinskih otoka i opuštenom ljetnom ambijentu, daleko od svakodnevnih izborničkih obveza.

Foto: Dalmacija danas

Fotografija koja se pojavila u javnosti prikazuje bivšeg hrvatskog izbornika u hladu jednog od lastovskih ugostiteljskih objekata. Nakon godina provedenih pod reflektorima, Dalić očito ne žuri s donošenjem odluke o sljedećem koraku u trenerskoj karijeri.

Dalić se od hrvatske reprezentacije službeno oprostio 8. srpnja, nekoliko dana nakon završetka nastupa Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je 3. srpnja u šesnaestini finala izgubila od Portugala rezultatom 2:1, pogotkom primljenim u sudačkoj nadoknadi, a upravo je taj susret bio posljednji u njegovu izborničkom mandatu.

Na klupu Hrvatske stigao je 7. listopada 2017. godine, kada je u iznimno zahtjevnom trenutku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji naslijedio Antu Čačića. Već u prvoj utakmici ostvario je veliku pobjedu protiv Ukrajine u Kijevu, izborio dodatne kvalifikacije i ubrzo započeo najuspješnije razdoblje u povijesti hrvatske reprezentacije.

Vatrene je vodio u 111 utakmica te ostvario 62 pobjede, 20 remija i 29 poraza. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, broncu u Kataru 2022. te srebrnu medalju u Ligi nacija 2023. godine.

Dok nogometna javnost iščekuje informaciju o njegovu sljedećem trenerskom angažmanu, čini se kako Dalić zasad nema namjeru žuriti. Nakon iznimno uspješnog i zahtjevnog ciklusa na klupi Hrvatske, vrijeme je odlučio posvetiti odmoru i mirnijim danima na dalmatinskoj obali.