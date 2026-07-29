Prvo pojavljivanje Zlatka Dalića nakon odlaska s klupe Vatrenih: Pazite gdje smo ga sreli

UŽIVA NA GODIŠNJEM /

Vela Luka i ove je godine zastala kako bi odala počast čovjeku čije pjesme ni nakon osam godina nisu utihnule. Na današnji dan, kada se navršava osma godišnjica smrti Olivera Dragojevića, njegovi sumještani, prijatelji i predstavnici Općine Vela Luka okupili su se na groblju sv. Roka kako bi mu u tišini i s dubokim poštovanjem odali počast.

U Veloj Luci našla su se mnoga poznata imena iz svijeta glazbe, ali i sporta.

Tako smo naletjeli na sad već bivšeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića koji je bio u opuštenom izdanju i fotografirao se sa obožavateljima. Kratko nam je rekao da je na godišnjem odmoru te nije htio davati izjave. Daliću ovo nije prvi put da je stigao na koncert u čast Oliveru, viđalo ga se i prošlih godina.

Zlatko Dalić bio je na čelu Vatrenih od listopada 2017. godine, a postao je najuspješniji hrvatski izbornik svih vremena,

Sjećanje na Olivera nastavlja se i večeras tradicionalnim koncertom "Trag u beskraju", manifestacijom koja je tijekom godina prerasla u jedno od najemotivnijih glazbenih okupljanja u Hrvatskoj. Svakog ljeta tisuće ljudi dolaze u Velu Luku kako bi zajedno otpjevali bezvremenske hitove i odali počast umjetniku koji je obilježio generacije.