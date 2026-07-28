Tenzije eksplodirale u završnici: Hoxha požutio nakon naguravanja

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U samoj završnici dramatičnog susreta na Maksimiru tenzije su dosegnule vrhunac. Nakon što je Dinamo uspio napraviti veliki preokret i vratiti se u utakmicu, nervoza na terenu postajala je sve izraženija.

U 120. minuti došlo je do naguravanja između igrača, a sudac je odlučio reagirati i jasno pokazati da neće tolerirati takvo ponašanje. Arber Hoxha zaradio je žuti karton zbog sudjelovanja u sukobu.

U ponovljenoj snimci moglo se vidjeti kako je Hoxha u jednom trenutku vrlo žestoko reagirao prema Bamertu, unoseći mu se u lice nakon čega je došlo do gužve na travnjaku. U cijeloj situaciji na teren je pao i Josip Mišić, a sudac je nakon smirivanja strasti odlučio kazniti albanskog nogometaša Dinama javnom opomenom.