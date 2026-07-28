Tako se to radi! Pogledajte kako je Beljo probio Thun

Dinamo je dugo gubio 0:2 protiv Thuna na svom Maksimiru u 2. prtkolu Lige prvaka, a zaostatak je uspio smanjiti u 76. minuti.

Zabio je Beljo koji je spretno pogodio glavom nakon ubačaja Valinčića.

Gol je to koji je ulio veliku nadu Plavima, koji su nakon njega krenuli u potpunu ofenzivu.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.