Dinamo nakon utakmice s Vikingom napisao četiri riječi

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga premda su Plavi nakon svega deset minuta vodili s 2-0.

Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova.

Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru.

Dinamo je u objavi na društvenim mrežama nakon utakmice uz rezultat napisao kratku poruku "U Norvešku po prolaz".

U kasnijoj objavi klub s Maksimira zahvalio je navijačima na podršci:

"Hvala vam na fantastičnoj podršci. U subotu nam na Maksimir dolazi Varaždin, a onda putujemo u Norvešku po pobjedu vrijednu Lige prvaka! Naprijed, plavi lavovi!"