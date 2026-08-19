FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PORUKA S MAKSIMIRA /

Dinamo nakon utakmice s Vikingom napisao četiri riječi

Dinamo nakon utakmice s Vikingom napisao četiri riječi
×
Foto: Igor Kupljenik/Zuma Press/Profimedia

Dinamo se oglasio na društvenim mrežama

19.8.2026.
8:57
M.G.
Igor Kupljenik/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga premda su Plavi nakon svega deset minuta vodili s 2-0.

Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova.

Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru.

Dinamo je u objavi na društvenim mrežama nakon utakmice uz rezultat napisao kratku poruku "U Norvešku po prolaz".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

U kasnijoj objavi klub s Maksimira zahvalio je navijačima na podršci:

"Hvala vam na fantastičnoj podršci. U subotu nam na Maksimir dolazi Varaždin, a onda putujemo u Norvešku po pobjedu vrijednu Lige prvaka! Naprijed, plavi lavovi!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

 

DinamoVikingDruštvene MrežeLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike