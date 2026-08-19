Dinamo nakon utakmice s Vikingom napisao četiri riječi
Dinamo se oglasio na društvenim mrežama
U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga premda su Plavi nakon svega deset minuta vodili s 2-0.
Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova.
Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru.
Dinamo je u objavi na društvenim mrežama nakon utakmice uz rezultat napisao kratku poruku "U Norvešku po prolaz".
U kasnijoj objavi klub s Maksimira zahvalio je navijačima na podršci:
"Hvala vam na fantastičnoj podršci. U subotu nam na Maksimir dolazi Varaždin, a onda putujemo u Norvešku po pobjedu vrijednu Lige prvaka! Naprijed, plavi lavovi!"