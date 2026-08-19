Dinamo više nije favorit protiv Vikinga: Evo kakve šanse superračunalo sada daje Plavima
Dinamo se nakon remija na Maksimiru nalazi u lošijoj poziciji
Dinamo je na svom Maksimiru nakon deset minuta vodio 2:0 protiv Vikinga u prvoj utakmici doigravanja za Ligu prvaka, no do kraja poluvremena je ispustio prednost i u nastavku nije uspio stići do pobjedonosnog pogotka.
Odluka o prolasku past će u uzvratu koji je sljedećeg tjedna u Norveškoj, a u njega Dinamo ne ulazi kao favorit, barem po procjeni superračunala.
Prije utakmice u Maksimiru Dinamo je bio blagi favorit s 58 posto šanse, a nakon remija na Maksimiru situacija se okrenula i sada stranica Football Meets Data veće šanse daje Vikingu.
Prema njihovim procjenama Viking ima 51 posto šanse za ulazak u Ligu prvaka, a Dinamo 49 posto.
Te su šanse izračunate na temelju statističkih modela i ne predviđaju ishod, već se u obzir uzimaju čimbenici poput kvalitete i forme momčadi, prethodni rezultati i uvjeta u kojima se uzvrat igra, a igra se na umjetnoj travi, na koju Dinamo nije naviknut kao Norvežani.