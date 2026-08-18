Poznati trener: 'Protiv Norvežana ni 3:0 nije garancija, Dinamo će morati biti puno bolji'

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga premda su "Modri" nakon svega deset minuta vodili s 2-0, a utakmicu je u razgovoru za Net.hr analizirao poznati hrvatski nogometni trener Dražen Besek.

Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta Dinamo je jurio po novo vodstvo, ali više nije bilo golova.

"Puno, puno energije, puno truda. Stvarno su htjeli. Tu se ne može zamjeriti na ničemu. Dečki su se jako potrošili i željeli su. Vidjelo se to od prve minute i dobro su krenuli u utakmicu. Ono što su priželjkivali, da u deset minuta dođu u prednost, to im se i ostvarilo, ali su naišli na protivnika koji je tvrd, koji je na nivou i koji nije odustajao, koji je bio uporan. I na kraju onaj rezultat od prvog poluvremena... Dinamo je tražio puteve, ali nažalost, nije ih našao. Tu se vidi da ova razina natjecanja iziskuje i još više raspoložene igrače prema naprijed", rekao je Besek na početku.

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Oba gola Norvežani su zabili nakon velikih individualnih pogrešaka dinamovaca. Prvi su zabili nakon što je Mišić loše izbio loptu, a drugi nakon pogrešnog dodavanja Valinčića.

"To je ta razlika. To je ta razlika između HNL-a i ovog ranga natjecanja u Europi. Događaju se takve greške. Te greške se događaju i postoji jedno pravilo među nama u nogometu: kad oduzmeš loptu, onda je trebaš potvrditi. Onda trebaš siguran pas. Nažalost, i Mišić koji je iskusan igrač i sve, on je htio najbolje, ali jednostavno pogriješili su u tim opasnim zonama i to ih je koštalo i vratili su protivnika u igru", prokomentirao je Besek.

"Ja sam u društvu malo razgovarao i rekao sam da protiv tih Norvežana niti 3:0 nije garancija da ćeš proći i ovaj rezultat je jedna pozitiva gdje će Dinamo morati biti puno bolji u uzvratu. U segmentima detalja, a to je da ne radi takve propuste i takve greške da protivnika vraća u igru", napomenuo je naš sugovornik.

Na kraju razgovora Besek je govorio o uzvratu u Norveškoj koji će biti vrlo izazovan za Dinamo i pritom se oslonio na vlastito iskustvo igranja u Skandinaviji.

"Gledajte, ja imam iskustva, davno sam igrao u Danskoj i poznajem taj skandinavski način razmišljanja. Jednostavno, to je ne odustajanje i to je igra, ona zdrava, zdrava igra koju oni tako doživljavaju kroz svoj sport. Bez obzira o kojem sportu se radi, i tu je najveća prednost tih ekipa koje dolaze iz Skandinavije, a ujedno to radi i najveće poteškoće protivnicima, pogotovo s našeg područja. I Dinamo ima šanse, da se razumijemo, Dinamo ima šanse. Bez obzira na to što se igra na umjetnoj travi, Dinamo tamo dolazi u situaciju gdje će vjerojatno imati možda više prostora", rekao je pa zaključio:

"U ovoj utakmici Dinamo je dolazio na jedan čvrsti blok, trebalo ga je otvarati. Pokušali su sve i s izmjenama, a mislim da će tamo Dinamo imati za mrvicu više prostora prema naprijed. E, to će trebati znati iskoristiti. Nadam se da neće raditi takve greške da vraćaju protivnika i da će prema naprijed biti malo više mirnoće u tim dijelovima kad treba odigrati pas da se može doći do situacije za gol."