Navijači Dinama posebno 'oprali' jednog igrača: 'Ma, s njim imamo igrača manje na terenu'

U prvom susretu završne runde kvalifikacija za Ligu prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir odigrao 2-2 protiv Vikinga premda su "Modri" nakon svega deset minuta vodili sa 2-0.

Dinamo je poveo u šestoj minuti golom Diona Belje, a smo četiri minute kasnije Mateo Lisica je zabio za 2-0. Peter Christiansen je smanjio u 26. minuti, da bi Zlatko Tripić izjednačio u 39. minuti. U nastavku susreta više nije bilo golova.

Uzvrat je 26. kolovoza u Stavangeru.

Utakmica je očekivano izazvala i veliki broj komentara na društvenim mrežama, a posebno se na udaru našao Mislav Oršić.

"Po cemu je Oršić zaslužio igrati skoro cijelu utakmicu, čovjek djeluje poluprofesionalno", "Svaka čast samo ću to napisati jer ne vrijedite da se živciram i nadam se iskreno da nećemo u Ligu Prvaka jer tamo nam se loše piše", "Šteta, ovi su bili zreli za 5 komada, samo da je ušla ona stativa od Zajca pri rezultatu 2:0", "Ovo se moralo dobiti, bili su zreli za petardu", "Šteta, bili su zreli, ali mi smo nezreli", "Ako ćemo realno ovaj Dinamo nije za lige prvaka, a što je najgore nije ni Viking", "Ako uđemo u LP, gol razlika će nam biti 2:99", "Ne razumijem, drži Oršića 80 minuta na terenu izgubio barem 10 lopti, igrač manje na terenu", "Pola Dinamove ekipe igra amaterski nogomet, to jest ekipa je nedovoljno kvalitetna da bi igrala Europu", "Mi napadamo LP s Prevljakom, Mudražijom i Kačavendom?! Svašta", "Ako je itko kriv za ovaj rezultat, onda je to Kovačević. Zar taj čovijek ne nauči ništa iz viđenoga u utakmicama koje su do sada odigrali", samo su neki od brojnih komentara razočaranih naivjača.