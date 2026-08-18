Kovačević: 'Događa se, Europa to kažnjava. U Hrvatskoj može proći...'

Trener Dinama Mario Kovačević analizirao je dramatičnu utakmicu u play-offu Lige prvaka u kojoj su Plavi odigrali 2:2 protiv norveškog Vikinga.

"Nadali smo se pobjedi s barem jednim golom razlike. Sjajan ulazak u utakmicu u paklenoj atmosferi koju smo odmah iskoristili. Sav sam se naježio kad sam ulazio na teren. Mislim da smo poslije 2:0 mi bili bliži trećem golu. Pogodili smo i stativu, Stojković inače s 18 metara ono pogađa, ali sad je otišla pokraj gola... I vidjeli ste, dvije naše loše reakcije, gdje smo slabo ispucali loptu, točnije rečeno dodali im loptu, oni su to iskoristili i izjednačili rezultat. U drugom poluvremenu smo dominirali, htjeli smo doći do pobjede, imali smo dosta situacija za postići pogodak, njima nismo ništa dozvolili. S te strane sam zadovoljan. Mislim da smo zaslužili najmanje pobjedu", rekao je u za Arenu Sport u uvodu.

Dinamo je nakon deset minuta vodio 2:0, no do kraja poluvremena 'poklonio' je Vikingu dva gola.

"Da, dva poklona. Mogli smo bolje raščistiti obje situacije. Događa se. Europa to kažnjava. U hrvatskoj ligi to može proći. U Europi su kvalitetniji igrači koji iz tih situacija postižu pogotke. Žao mi je, ali idemo glave gore, imamo još jednu utakmicu. Pokazali smo da možemo igrati s njima. Pokazali smo da smo bili bolji. Idemo se potući i vjerujem da možemo pobijediti i proći dalje", prokomentirao je Kovačević.

Osvrnuo se na Stojkovića koji je zamijenjen u 68. minuti:

"Vidjet ćemo situaciju sa Stojkovićem, i Zajc je imao problema s koljenom. Sad su kod doktora. Prva je utakmica, bit će tih sitnih ozljeda. Nadam se da neće biti ništa ozbiljno i da će biti spremni za uzvrat iduću srijedu, a za Varaždin nas ima dosta, skupit ćemo se, iako je Varaždin dobra momčad. U Norveškoj moramo odigrati bolju utakmicu i onda možemo vjerovati u prolaz."

Na kraju je govorio o prekidima Vikinga, koji su predstavljali veliku opasnost za Dinamo:

"Svaki njihov aut predstavljao je pritisak, ali mislim da smo se dosta dobro branili. Te dvije lopte iz kojih smo primili golove stvarno su nevjerojatne. Dogodilo se, ali unatoč tome moramo biti zadovoljni onime što smo pokazali. Nema predaje. Viking je dobra momčad, prvak Norveške, i u drugom poluvremenu dobro se branio. Dat ćemo sve od sebe u uzvratu i vjerovati u pobjedu."