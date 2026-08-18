Kovačević na udaru: 'Zašto on kada su mu zamjene bolje?'

Dinamo protiv Vikinga na svom Maksimiru igra prvu utakmicu u play-offu Lige prvaka. Utakmica počinje u utorak u 21.00, a sat vremena prije početka Dinamo je objavio početni sastav, s kojime navijači nisu bili presretni.

Dinamova početni sastav izgleda ovako - Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić.

Nakon objave sastava navijači su se javili sa svojim komentarima na društvenim mrežama i otkrili što zamjeraju treneru Plavih Mariju Kovačeviću.

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Nije mi jasno zašto Radeljić ne igra u prvom timu, čovjek briljira u svim dosadašnjim utakmicama s vrhunskim ocjenama, čim igra u Europi on je na klupi, nema smisla!!!"

"Oršić i Lisica kad su igrali u duetu na krilima nismo dali nikome gola i sad u najvažnijoj utakmici sezone njih dvojica opet na krilima".

"Ako ne izvučete bar neriješeno, onda piši kući propalo. Zašto Oršić kad su mu zamjene bolje?"

"Mislim da je Kačavenda zavrijedio prvih 11"

"Ja bih samo Oršića izbacio i stavio Hoxhu".