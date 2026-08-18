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ODLAZI IZ DINAMA /

Vidović objavio oproštajno pismo: 'Moglo je završiti drugačije i bolje'

Vidović objavio oproštajno pismo: 'Moglo je završiti drugačije i bolje'
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Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Gabriel Vidović se oprostio od Dinama

18.8.2026.
19:49
M.G.
Belga/Sipa USA/Profimedia
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Nakon što je i službeno napustio DinamoGabriel Vidović (22) objavio je oproštajno pismo na društvenim mrežama.

Vidović će karijeru nastaviti u njemačkom prvoligašu Paderbornu, a Dinamo bi na njegovom transferu trebao zaraditi tri milijuna eura.

Njegovo oproštajno pismo prenosimo u cijelosti:

"Draga Dinamova obitelji, danas se opraštam od kluba koji mi je značio puno više od samog nogometa. Dinamo Zagreb uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Nositi ovaj grb bila je velika čast i privilegija.

Od srca želim zahvaliti svim trenerima, suigračima, djelatnicima kluba i svim ljudima koji su bili dio mog puta. Hvala vam na svim iskustvima, zajedničkim trenucima i uspomenama koje ću zauvijek nositi sa sobom.

Vjerujem da je cijela ova priča mogla završiti drugačije i bolje. Bez obzira na sve okolnosti, odluke i različita mišljenja, uvijek sam davao svoj maksimum i nastojao na najbolji način predstavljati ovaj klub i grb koji sam nosio. Iz Dinama odlazim uzdignute glave, ponosan na 79 odigranih utakmica, 25 g/a i sve što sam dao za ovaj klub.

Hvala, Dinamo, na svemu. Želim vam puno uspjeha u budućnosti i vjerujem da ćemo se jednog dana ponovno sresti".

U Maksimir je prvi put Vidović stigao u sezoni 2023./2024. na posudbu iz Bayerna, a potom je njegov ostanak u Dinamu riješen trajnim transferom 2025. godine, a član Plavih bio je samo jednu sezonu prije povratka u Njemačku.

Gabriel VidovićDinamoPismo
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