Dinamo uoči ključne utakmice dogovorio novo pojačanje

Devetnaestogodišnji urugvajski veznjak Lautaro Ultra postat će novi igrač Dinama, koji je njegov transfer dogovorio uoči prve utakmice protiv Vikinga u play-offu Lige prvaka.

Transfer je potvrdio urugvajski novinar Leandro Hernández, a Sportske novosti su objavile da će Dinamo za njega platiti urugvajskom drugoligašu Oriental de La Pazu 200 tisuća eura, a iznos odštete se s bonusima može popeti na najviše 500 tisuća eura.

🚨 Lautaro Ultra, volante central de Oriental de La Paz, será nuevo futbolista del Dinamo Zagreb 🇭🇷.



👉🏻 Los clubes ya intercambian la documentación para cerrar la transferencia.



✈️ El futbolista viajará el fin de semana para sumarse a su nuevo equipo. pic.twitter.com/dL1WJgaIaV — Leandro Hernández (@leahernandez99) August 17, 2026

Ultra je prvenstveno defenzivni vezni, ali može imati ulogu i ofenzivnog veznjaka.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 200 tisuća eura.

Novi je to defenzivni veznjak koji stiže na Maksimir u ovom prijelaznom roku, nakon što je Dinamo u ponedjeljak potvrdio dolazak Rusa Kirila Kravcova (24). Očekuje se i potvrda dolaska 18-godišnjeg Ganca Fuzyja Taylora pa će pozicija na kojoj je prvi izbor kapetan Josip Mišić biti dobro popunjena.