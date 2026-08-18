Dinamo uoči ključne utakmice dogovorio novo pojačanje
Novi defenzivni vezni stiže na Maksimir
Devetnaestogodišnji urugvajski veznjak Lautaro Ultra postat će novi igrač Dinama, koji je njegov transfer dogovorio uoči prve utakmice protiv Vikinga u play-offu Lige prvaka.
Transfer je potvrdio urugvajski novinar Leandro Hernández, a Sportske novosti su objavile da će Dinamo za njega platiti urugvajskom drugoligašu Oriental de La Pazu 200 tisuća eura, a iznos odštete se s bonusima može popeti na najviše 500 tisuća eura.
Ultra je prvenstveno defenzivni vezni, ali može imati ulogu i ofenzivnog veznjaka.
Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 200 tisuća eura.
Novi je to defenzivni veznjak koji stiže na Maksimir u ovom prijelaznom roku, nakon što je Dinamo u ponedjeljak potvrdio dolazak Rusa Kirila Kravcova (24). Očekuje se i potvrda dolaska 18-godišnjeg Ganca Fuzyja Taylora pa će pozicija na kojoj je prvi izbor kapetan Josip Mišić biti dobro popunjena.