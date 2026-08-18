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Dinamo uoči ključne utakmice dogovorio novo pojačanje

Dinamo uoči ključne utakmice dogovorio novo pojačanje
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Foto: DAMIR SENCAR/AFP/Profimedia

Novi defenzivni vezni stiže na Maksimir

18.8.2026.
18:42
M.G.
DAMIR SENCAR/AFP/Profimedia
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Devetnaestogodišnji urugvajski veznjak Lautaro Ultra postat će novi igrač Dinama, koji je njegov transfer dogovorio uoči prve utakmice protiv Vikinga u play-offu Lige prvaka.

Transfer je potvrdio urugvajski novinar Leandro Hernández, a Sportske novosti su objavile da će Dinamo za njega platiti urugvajskom drugoligašu Oriental de La Pazu 200 tisuća eura, a iznos odštete se s bonusima može popeti na najviše 500 tisuća eura.

Ultra je prvenstveno defenzivni vezni, ali može imati ulogu i ofenzivnog veznjaka.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 200 tisuća eura.

Novi je to defenzivni veznjak koji stiže na Maksimir u ovom prijelaznom roku, nakon što je Dinamo u ponedjeljak potvrdio dolazak Rusa Kirila Kravcova (24). Očekuje se i potvrda dolaska 18-godišnjeg Ganca Fuzyja Taylora pa će pozicija na kojoj je prvi izbor kapetan Josip Mišić biti dobro popunjena.

DinamoUrugvajTransferLiga Prvaka
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