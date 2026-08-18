Preminula je Phyllida Law, poznata škotska glumica i majka Emme Thompson

Škotska glumica Phyllida Law, majka Oscarom nagrađene glumice Emme Thompson (67) i glumice Sophie Thompson (64), preminula je u 95. godini života. Vijest o njezinoj smrti potvrdio je njezin menadžer Jacky Leggo, koji je za medije rekao da je Law preminula mirno u svom domu, okružena cijelom obitelji.

Law je iza sebe ostavila dugu karijeru na kazališnim daskama, televiziji i filmu, a tijekom desetljeća ostvarila je brojne zapažene uloge. Glumom se počela baviti nakon školovanja u Bristol Old Vicu, gdje je upoznala i budućeg supruga, glumca Erica Thompsona. Vjenčali su se 1957. godine, a zajedno su ostali sve do njegove smrti 1982. godine.

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Glumila i uz svoje kćeri

Iako je velik dio karijere provela u kazalištu, široj publici postala je poznata i zahvaljujući brojnim filmskim ulogama. Posebno mjesto u njezinoj karijeri zauzimale su suradnje s vlastitim kćerima.

S Emmom Thompson pojavila se u filmovima "Peterovi prijatelji" iz 1992. i "Puno vike nizašto" iz 1993. godine, koje je režirao Kenneth Branagh. S mlađom kćeri Sophie glumila je u filmu "Emma" iz 1996., dok je s Emmom ponovno dijelila ekran godinu dana kasnije u filmu "Zimski gost", redateljskom prvijencu Alana Rickmana.

Tijekom karijere pojavila se i u filmovima "Vremenski stroj", "Albert Nobbs" i "Mali kaos", a iza sebe je ostavila i bogatu kazališnu karijeru tijekom koje je surađivala s brojnim poznatim britanskim glumcima.

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Posebno bliska s obitelji

Nakon smrti supruga Phyllida je ostala posebno povezana sa svojim kćerima. Emma Thompson ranije je govorila o tome koliko ih je obiteljska tragedija dodatno zbližila te istaknula da su njih tri tijekom godina ostale snažno oslonjene jedna na drugu.

Phyllida je dio obiteljskih iskustava pretočila i u knjigu "Notes to my Mother-In-Law", objavljenu 2009. godine, u kojoj je pisala o životu sa svekrvom koja je s njihovom obitelji živjela 17 godina.

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Od glumice se oprostila i njezina unuka Gaia Wise (26), kći Emme Thompson, koja joj je na Instagramu posvetila kratku emotivnu poruku: "Počivaj dobro, moja kraljice."

Za doprinos dramskoj umjetnosti i humanitarnom radu Phyllida Law 2014. godine odlikovana je Redom Britanskog Carstva (OBE).