Omiš nakon požara više nije isti: Mještani zbrajaju milijunsku štetu, a jedna stvar boli više od svega

Iza omiškog požara ostala su zgarišta, ali i mnogi koji sada kreću od nule. Čisti se, popravlja i zbraja šteta. Mještani i volonteri pokušavaju vratiti život u kraj kojem je vatra u samo nekoliko sati uzela ono što su ljudi stvarali godinama.

"Dvanaest godina truda oko mojih voćki i cvijeća. I to je bio moj ponos. To sam zalijevala dva sata ujutro, dva navečer. I prvo jutro kad sam se digla, kad sam vidjela to, kad sam vidjela moje suhe limune, to me baš potreslo više nego sve ovo drugo", kaže Rada Perković iz Stanića.

Izgorjela su joj dva automobila i dio kuće. No, od svega više bole neke druge stvari.

"Imali smo mačka kojeg je pokojni sin poklonio svome sinu za drugi rođendan. To je bilo prije deset godina. Taj mačak je nestao, pa nam je teško", kaže Rada.

'Nije lako'

Susret s vatrom bio je potresan, no povratak na ono što je ostalo nije bio puno lakši. Peti dan od požara zgarišta se čiste i postaje sve jasnije koliko je toga nestalo u samo nekoliko sati. Više se ne zbrajaju samo izgorjeli objekti i hektari, već godine i godine truda i rada uloženog u ova mjesta. Za one koji su godinama stvarali posao, sada počinje borba za novi početak.

"Mi bismo sutra već krenuli raščišćavati i raditi. Kod nas je sad 15 ljudi, nemamo strojeve, nemamo alate, a poslovi nas čekaju. Šteta na našem objektu, od tehnike i od svega, vjerojatno je negdje milijun i pol eura", kaže poduzetnik iz Nemire Renato Franić.

U kojem god smo smjeru krenuli, dočekale su nas slične, teške priče.

"Nije lako vratiti se u prostor kojem si bio 15 godina i vidjeti užas", kaže poduzetnik Ivan Sovulj.

Na pitanje koliko je zapravo velika šteta, kaže: "Financijski je velika, ali i emocionalno – to ne mogu procijeniti".

'Kad imaš srce jako, onda mora biti i snage'

Konačne procjene tek slijede.

"Ako je statika objekta ugrožena, onda se šteta penje sigurno na 700.000 eura. Ako nije, to će biti oko 300.000–350.000 eura za moj dio", kaže poduzetnik iz Nemira Zvonko Pandža.

No, dok se šteta procjenjuje, pomoć već stiže do onih kojima je najpotrebnija.

"Za prvu ruku, naš Ivan je super. Kad je čuo da je došla prikolica, veseo je kao malo dijete", kaže nam volonter Damir Kulušić o Ivanu koji se na RTL-u prije nekoliko dana požalio zbog izgorene prikolice. Trenutačno je na Braču. Tamo će ostati još neko vrijeme, a kada se vrati – u Omišu će ga čekati nova prikolica.

"Kad imaš srce jako, onda mora biti i snage. Svaka čast i vama koji ovo sve pratite. Možda je malo lakše do svega ovoga doći što imamo vas i što imamo medije koji su iskreni i koji sve prenose kako jest", kaže Kulušić.

Ono što je vatra uzela ne može se vratiti preko noći. No, ono što ljudi ovih dana daju jedni drugima barem će malo olakšati novi početak.