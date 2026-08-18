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I sama je bila na meti osuda, a sad Laura Prgomet poručuje: 'Ne gradite karijere na tuđoj nesreći'

I sama je bila na meti osuda, a sad Laura Prgomet poručuje: 'Ne gradite karijere na tuđoj nesreći'
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Foto: RTL

Iznijela je svoje mišljenje o tzv. cancel kulturi i javnom osuđivanju na društvenim mrežama

18.8.2026.
20:06
Hot.hr
RTL
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Laura Prgomet (25), influencerica i kandidatkinja četvrte sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', na TikToku se osvrnula na takozvanu „cancel kulturu“ i način na koji se javne osobe proziva na društvenim mrežama. Iako je naglasila da ovoga puta ne govori konkretno o sebi, njezine riječi imaju i osobni kontekst jer se i sama nedavno našla na meti brojnih osuda i negativnih komentara.

@lauraprgomet PS ovdje NE govorim o sebi, nego o influencerima opcenito, da ne dode do zabune. Imajmo svi skupa malo vise suosjecanja 🙏💖 #fy #fyp #cancel #cancelculture ♬ izvorni zvuk - Lauris

Pozvala na više suosjećanja

„Najgora vrsta influencera i kreatora sadržaja su mi oni koji svoje karijere, preglede i engagement grade na tuđoj nesreći, na vrijeđanju i omalovažavanju drugih“, poručila je Laura u videu.

Pozvala je kreatore sadržaja da svoje platforme koriste za nešto pozitivno i korisno, umjesto za javno prozivanje i omalovažavanje drugih. Naglasila je pritom da svi ljudi griješe te da bi na društvenim mrežama trebalo biti više razumijevanja i empatije.

Njezina objava naišla je na odobravanje dijela pratitelja. „Pokazala si da si čovjek na prvom mjestu, rijetka javna osoba koja joj je pružila podršku, njezini najbolji prijatelji šute“, napisala je jedna korisnica. „Da, tako je, svatko svakoga linčuje i kritizira“, dodala je druga.

„Imajmo svi skupa malo više suosjećanja“, napisala je i sama Laura u opisu videa.

I sama je bila na meti osuda, a sad Laura Prgomet poručuje: 'Ne gradite karijere na tuđoj nesreći'
Foto: VOYO

I sama je nedavno bila na meti javnosti

Laura je jasno poručila da u ovom videu ne govori konkretno o vlastitom slučaju. Ipak, tema joj nije strana s obzirom na to da se i sama prije nešto više od mjesec dana našla pod povećalom javnosti i na meti brojnih negativnih komentara na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Laura je početkom srpnja privedena nakon incidenta u jednom dubrovačkom kafiću. Prema tada objavljenim informacijama, u lokalu je došlo do nereda, nakon čega su na mjesto događaja stigli Hitna pomoć i policija. Tijekom policijskog postupanja Laura je nasrnula na dvoje policijskih službenika, pri čemu je policajka lakše ozlijeđena, a zbog sumnje na dva kaznena djela napada na službenu osobu određen joj je istražni zatvor. Nekoliko dana poslije puštena je da se brani sa slobode uz mjere opreza.

Snimke incidenta i privođenja ubrzo su se proširile društvenim mrežama, nakon čega su uslijedili brojni komentari i osude. Kada se kasnije javno oglasila, Laura je preuzela odgovornost za svoje postupke, naglasila da ne traži opravdanje te poručila da joj je cijelo iskustvo bilo upozorenje iz kojeg želi nešto naučiti.

Laura PrgometGospodin Savršeni 2025Gospodin Savršeni
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