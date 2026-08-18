FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA GLAVU /

Bilić uzima stručnjaka za prekide: Priča se kako je Manciniju u prvom mandatu nacrtao 4380 akcija

Hrvatska nogometna reprezentacija ima problema s prekidima, a njih bi trebao riješiti 73-godišnji talijanski stručnjak Gianni Vio, koji bi se neslužbeno trebao pridružiti stručnom stožeru Slavena Bilića. Čovjek koji je dugo godina radio kao bankar, veliki je zaljubljenik u nogomet i specijalizirao je analizu prekida. Izbornik Italije Roberto Macini angažirao ga je u svom prvom mandatu, a kruži priča kako mu je nacrtao 4380 akcija iz prekida. 

VOYO logo
18.8.2026.
20:47
Sportski.net
Slaven BilićPrekidiHrvatska Reprezentacija
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa