Bilić uzima stručnjaka za prekide: Priča se kako je Manciniju u prvom mandatu nacrtao 4380 akcija

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Hrvatska nogometna reprezentacija ima problema s prekidima, a njih bi trebao riješiti 73-godišnji talijanski stručnjak Gianni Vio, koji bi se neslužbeno trebao pridružiti stručnom stožeru Slavena Bilića. Čovjek koji je dugo godina radio kao bankar, veliki je zaljubljenik u nogomet i specijalizirao je analizu prekida. Izbornik Italije Roberto Macini angažirao ga je u svom prvom mandatu, a kruži priča kako mu je nacrtao 4380 akcija iz prekida.