Barcelona predstavila gospodara prostora i vremena: Rodri je stigao na Camp Nou

Rodrigo Hernández, Rodri, sada je i službeno novi igrač Barcelone. Katalonski klub je u utorak objavio potpisivanje ugovora s veznjakom rođenim u Madridu, koji je potpisao novi ugovor nakon što je jutros u Ciutat Esportiva Joan Gamperu prošao liječnički pregled i potom dovršio posljednje formalnosti transfera.

Rodri stiže u Barçu s bezgraničnom ambicijom. To je i pokazao nakon što je u ponedjeljak sletio u katalonsku prijestolnicu.

"Igranje za Barçu je san. Sada idemo po Ligu prvaka i učinit ćemo sve što je potrebno", rekao je Rodri.

Nogometaš, neosporni lider na terenu i izvan njega, pridružuje se redovima velikog katalonskog kluba iz Manchester Cityja, nakon dogovora postignutog između dva kluba. Cijena transfera iznosi 60 milijuna eura plus dodatni iznos u dodacima, što bi moglo podići konačni trošak na oko 70 milijuna eura.

S 30 godina, španjolski reprezentativac postaje jedno od najvećih pojačanja u projektu Barcelone. Meta i Flicka i Deca, Rodri dolazi s dokazanim uspjehom u Manchester City. Proveo je sedam sezona u engleskom klubu, pod Pepom Guardiolom, od dolaska u ljeto 2019. do odlaska ovog ljeta. Tijekom tog vremena odigrao je 298 utakmica i osvojio 12 velikih naslova, uključujući četiri naslova Premier lige, jedan FA kup, tri Liga kupa, jednu Ligu prvaka – postigavši ​​pobjednički gol u finalu 2023. – jedan UEFA Superkup i jedno Svjetsko klupsko prvenstvo.

Zlatna lopta

Nadalje, tijekom svog boravka u Cityju, osvojio je Zlatnu loptu 2024. godine i proglašen najboljim igračem Lige prvaka 2022.-2023. Ta su priznanja dodatno pojačana ovog ljeta kada je osvojio Svjetsko prvenstvo sa španjolskom reprezentacijom i izabran je za najboljeg igrača turnira, natjecanja u kojem je bio kapetan.

Novi igrač Barcelone nosit će dres s brojem 16, brojem koji je nosio veći dio svoje karijere. Njegov dolazak posebno jača poziciju koja se u Barçi smatra strateškom, onu središnjeg veznog, i omogućit će mu da se ponovno ujedini s nekoliko svojih španjolskih suigrača iz reprezentacije, poput Laminea Yamala, Pedrija, Danija Olma, Paua Cubarsíja, Gavija i Erica Garcije.

Rodri će imati prvi kontakt s navijačima Barcelone ove srijede. To će biti tijekom utakmice Gamper Trophy, na predstavljanju momčadi na Camp Nouu, koja bi trebala početi u 19:00 sati, prije utakmice protiv egipatskog Al-Ahlyja.

Potpisivanjem Rodrija, Barça dobiva jednog od najboljih veznih igrača na svijetu i donosi iskustvo, vodstvo i hijerarhiju momčadi kojoj je Liga prvaka jedan od glavnih ciljeva za sezonu.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

"Gospodar prostora i vremena sletio je u Barcelonu", napisali su iz Blaugrane.