Flick kao da mu se cijeli svijet srušio: 'Moramo ovo nekako prihvatiti, bit ćemo bolji druge sezone'

Odigrane su prve dvije uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka, a prolaz su osigurali Atletico i PSG.

Atletico je u uzvratu na svom stadionu izgubio od Barcelone 1-2, ali je prošao zahvaljujući pobjedi 2-0 u prvom dvoboju. Strijelci su za Barcu vili Lamine Yamal (4) i Ferran Torres (24), a za Atletico Ademola Lookman (31).

"Razočarani smo, imali smo puno prilika, posebno u prvom poluvremenu. Imali smo priliku zabiti treći gol, a onda smo primili taj gol", rekao je nakon utakmice trener Barcelone, Hansi Flick pa nastavio:

"Odigrali smo fantastičnu utakmicu i igrali smo s igračem manje. To stvarno cijenim. Nismo imali puno sreće. Tako je i moramo to prihvatiti."

"Sljedeći korak je osvajanje La Lige, i na pravom smo putu. Moramo nastaviti. Moramo zadržati ovaj mentalitet. Razočarani smo. Svi mi. Osvajanje Lige prvaka je san, ali moramo učiti iz svojih grešaka i napredovati. Mlada smo momčad. Sljedeće sezone bit ćemo bolji."

Sitni detalji odlučuju.

"Da, to je nogomet. Moramo bolje raditi stvari, ali na kraju, što se tiče mentaliteta i stava, momčad je dala sve od sebe. Napravili su fantastičan posao."

Svoja razmišljanja dao je i Frenkie de Jong, veznjak Barcelone.

​​"Odigrali smo jako dobru utakmicu. Dali smo sve od sebe. Imam osjećaj da sreća nije bila na našoj strani. Mislim da rastemo i da imamo mladu, talentiranu momčad koja se može natjecati za sve. Nastavit ćemo ovako. Nikad nije dobro ispasti u četvrtfinalu. Želimo uvijek pobijediti. To ne znači da ne igramo dobro ili da nismo na pravom putu. U Ligi prvaka sve se svodi na sitnice i treba vam malo sreće. Ako nastavimo ovako igrati, sreća će nam u nekom trenutku morati ići na ruku."

