NAORUŽAN STAJAO NA ULICI /

Policija otkrila detalje 'najgoreg mogućeg scenarija' koji su spriječili u Zagrebu

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL, Ilustracija

Ministar Božinović u Saboru je istaknuo kako je policijskom intervencijom spriječen 'najgori mogući ishod'

28.5.2026.
18:54
danas.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL, Ilustracija
Zagrebačka policija jutros je uhitila 52-godišnjeg muškarca koji je na javnoj površini bio naoružan s dva pištolja napunjena streljivom, čime je, prema tvrdnjama ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, spriječen mogući najgori scenarij u glavnom gradu.

Dojava o muškarcu koji u Ulici Luka III stoji naslonjen na ogradu, drži vatreno oružje i konzumira alkohol, zaprimljena je oko 5.55 sati. Policija je odmah reagirala te je na mjestu događaja zatekla 52-godišnjaka, koji je nerazgovjetno govorio, s dva pištolja koja su, prema službenim informacijama, bila napunjena i spremna za uporabu, s metkom u cijevi.

Tijekom postupanja muškarac je pokušao pobjeći, pa su policijski službenici upotrijebili sredstva prisile. Vezali su ga, uhitili i priveli u službene prostorije. Nakon toga mu je pružena liječnička pomoć u zdravstvenoj ustanovi.

Krim istraga traje

Ministar Božinović u Saboru je istaknuo kako je policijskom intervencijom spriječen "najgori mogući ishod", naglasivši da je muškarac rođen 1974. godine već bio evidentiran zbog niza kaznenih djela i prekršaja. Prema njegovim riječima, ranije je imao izrečenu mjeru obveznog liječenja te je 2016. godine prijavljen za pokušaj ubojstva, kada je pucao iz ilegalnog oružja.

Kako je naknadno potvrđeno, riječ je o osobi koja je ranije evidentirana i zbog prijetnji, nasilničkog ponašanja te drugih kaznenih djela, uključujući i nasilje u obitelji, a protiv njega su policija i ranije postupale.

Policija je službeno priopćila kako je brza intervencija spriječila moguće teže posljedice. Kriminalističko istraživanje nad uhićenim muškarcem je u tijeku.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
