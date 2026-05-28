Policija otkrila detalje 'najgoreg mogućeg scenarija' koji su spriječili u Zagrebu

Zagrebačka policija jutros je uhitila 52-godišnjeg muškarca koji je na javnoj površini bio naoružan s dva pištolja napunjena streljivom, čime je, prema tvrdnjama ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, spriječen mogući najgori scenarij u glavnom gradu.

Dojava o muškarcu koji u Ulici Luka III stoji naslonjen na ogradu, drži vatreno oružje i konzumira alkohol, zaprimljena je oko 5.55 sati. Policija je odmah reagirala te je na mjestu događaja zatekla 52-godišnjaka, koji je nerazgovjetno govorio, s dva pištolja koja su, prema službenim informacijama, bila napunjena i spremna za uporabu, s metkom u cijevi.

Tijekom postupanja muškarac je pokušao pobjeći, pa su policijski službenici upotrijebili sredstva prisile. Vezali su ga, uhitili i priveli u službene prostorije. Nakon toga mu je pružena liječnička pomoć u zdravstvenoj ustanovi.

Krim istraga traje

Ministar Božinović u Saboru je istaknuo kako je policijskom intervencijom spriječen "najgori mogući ishod", naglasivši da je muškarac rođen 1974. godine već bio evidentiran zbog niza kaznenih djela i prekršaja. Prema njegovim riječima, ranije je imao izrečenu mjeru obveznog liječenja te je 2016. godine prijavljen za pokušaj ubojstva, kada je pucao iz ilegalnog oružja.

Kako je naknadno potvrđeno, riječ je o osobi koja je ranije evidentirana i zbog prijetnji, nasilničkog ponašanja te drugih kaznenih djela, uključujući i nasilje u obitelji, a protiv njega su policija i ranije postupale.

Policija je službeno priopćila kako je brza intervencija spriječila moguće teže posljedice. Kriminalističko istraživanje nad uhićenim muškarcem je u tijeku.