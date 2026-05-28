Khloé Kardashian priznala da je nagovorila NBA zvijezdu na vazektomiju: Nakon toga ga je ostavila

Khloé Kardashian iznenadila je javnost kada je u epizodi svog podcasta Khloé in Wonder Land ugostila svog bivšeg partnera Tristana Thompsona. 41-godišnja reality zvijezda sjela je s ocem svoje djece i otkrila da je Thompson (35) nakon njezina snažnog pritiska napravio vazektomiju.

Iako je prošao zahvat, Kardashian ga je pitala želi li u budućnosti još djece. “Želiš li imati još djece u budućnosti?” upitala je osnivačica brenda Good American.

Thompson je odgovorio iznenađujućim priznanjem, rekavši da nema planove širiti obitelj osim ako to nekako ne uključuje Kardashian. “Mislim da sam potpisao za dva embrija,” rekao je Thompson. “Ako ću imati još djece, to bi bilo s tobom. Već imam dovoljno bivših partnerica s djecom. Ne želim više.”

Bivši par ima kćer True (8) i sina Tatum (2). Thompson je također otac sina Princea (9) s Jordan Craig te sina Thea (4) s Maralee Nichols.

Kardashian preuzela zasluge za vazektomiju

Kardashian je zatim otkrila da je imala veliku ulogu u Thompsonovoj odluci o vazektomiji.

“I tko ti je pomogao donijeti tu odluku? Ja,” rekla je, dodajući: “Tristan je možda imao mali ultimatum od mene.”

Thompson se u emisiji našalio na račun zahvata: “Što? Kastracija? Ponekad moraš staviti svoje ‘oružje’ na stol.” Uz smijeh je priznao da je isprva bio protiv odluke: “Bio sam tvrdoglav. Volio bih da nisam bio toliko svojeglav.”

Zamrzavanje sperme i planovi za budućnost

Ipak, bivši košarkaš Cleveland Cavaliersa priznao je da je Kardashian možda bila u pravu što ga je nagovorila na taj potez. “Ponekad te treba prisiliti na ispravnu odluku,” dodao je.

Kardashian je također otkrila da su prije zahvata zamrznuli Thompsonovu spermu kako bi si ostavili mogućnost za djecu u budućnosti. “Spremili smo spermu jer sam rekla: ‘Što ako se oženiš i nova supruga ne može imati djecu?’ Pa smo to napravili. To se može i preokrenuti.”

Kraj veze, ali ne i kraj priče

No Thompson je jasno poručio da nema namjeru poništiti zahvat. “Ne. Ne idem opet na taj stol,” rekao je.

Kardashian i Thompson prekinuli su 2021. godine. Njihov raskid dogodio se neposredno prije nego što je otkriveno da Thompson očekuje dijete s Nichols. U to vrijeme izvori su tvrdili da su Kardashian i Thompson još bili u vezi kada je začeto dijete Theo.

Unatoč javnim skandalima, par je kasnije dobio i drugo dijete putem surogat majke.

Khloé Kardashian razmišlja o proširenju obitelji

U veljači je reality zvijezda otkrila da bi voljela da njezina kći True dobije sestru. U jednom od ranijih epizoda podcasta govorila je o majčinstvu i mogućnosti trećeg djeteta.

U razgovoru s Ashley Sandmire dotaknula se odgoja, ljubavnog života i obiteljskih odnosa. “Ne znam imam li kapaciteta za treće dijete. Nisam ni udana, a želim biti udana ako budem imala još djece,” rekla je.

