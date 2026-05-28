Hrvatska se skuplja! Ovo su glavne novosti iz kampa reprezentacije

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Andrej Kramarić odagnao je sumnje oko ozljede, dok je vratar Dominik Livaković poručio kako je reprezentacija svetinja.

Kramarić je na novinarskoj konferenciji u Rijeci otkrio kakvo je stanje s njegovim trbušnim zidom.

"Sve je OK, to traje duže. Izbornik će znati ako će nešto trebati, ali sve je ok" poručio je napadač Hoffenheima.

Posljednjih se dana na društvemim mrežama vrti filmić s Kramarićevim udacima u okvir gola. U posljednjih nekoliko sezona više od 20 puta je pogađao okvir gola.

"Nisam znao, ali sam vidio. To znači da sam bio blizu golu. Ja to gledam s pozitivne strane, ako si blizu gola, onda se naravno događaju i situacije da ćeš pogađati stative," poručio je.

Složio s izbornikom Zlatkom Dalićem kako će obrana biti ključ igre "Vatrenih".

"Bez obrane nema ničega. Temelj svakog sporta je defenziva, a prema naprijed ćemo nešto iskoristiti. Slažem se s izbornikom."

Hrvatska otvara SP-a protiv Engleske.

"Prva utakmica svakog turnira je psihološki važna, iako na kraju možda i ništa ne znači. Kad vidimo Argentinu prošlo svjetsko prvenstvo, izgubili su, a na kraju osvojili naslov. Naš cilj je proći grupu, a kasnije možemo biti neugodni svima," kazao je Kramarić koji je u hrvatskom dresu upisa 114 nastupa i postigao 36 golova.

Otkrio je koliko još ima motiva, želje i snage.

"Motiva imam koliko i prvi dan, to nije nikakva tajna. Želja je ostati zdrav jer se jedino tako možeš natjecati protiv mlađih. Dokle god tijelo i glava služe, nisam ni razmišljao o tome (oproštaju)."

Dominik Livaković se priključio reprezentaciji u ponedjeljak, premda je imao pravo na još nekoliko dana odmora.

"Reprezentacija je svetinja, a i za sve dečke ovdje. Odmah sam došao i stavio se na raspolaganje," kazao je.

Vratar "Vatrenih" je sezonu zaključio osvojivši dvostruku krunu s Dinamom, premda je u sezonu ušao kao član Fenerbahčea.

"Branio sam cijelo vrijeme, osjećam se odlično. Jako sam sretan i nadam se da ću tako nastaviti," kazao je dodavši kako nema nikakvih saznanja o svojoj daljnjoj sudbini u redovima turskog velikana u koji se vraća nakon posudbe u taboru "modrih".

"Nemam novih saznanja o sljedećoj sezoni. Dolaze izbori u Fenerbahčeu pa ćemo znati više," rekao je čestitavši kolegi Ivoru Panduru koji je s Hullom izborio plasman u Premier ligu.

"Sretan sam zbog njega, već je par puta bio s nama, odličan je dečko, imao je odličnu sezonu."

Krilni igrač Orlando Cityja Marco Pašalić najavio je kako očekuje spektakl na World Cupu.

"Ovo mi je bio san, sve što sam radio prošlih godina bilo je da budem pozvan ovdje. Očekujem spektakl, da će biti nezaboravno i malo sam nervozan," kazao je sa smiješkom.

Za Orlando igra od 2025. godine, kazavši kako bi volio ponovo zaigrati u Europi.

"Volio bih opet zaigrati u Europi, naravno. Ali sav je sada je fokus na Svjetskom prvenstvu, a što slijedi poslije, vidjet ćemo."

"Vjerovao sam u svoje kvalitete, ali najvažnije je da to pokažete na terenu. Najvažnije je bilo ostati zdrav, upoznati novu ligu, priviknuo sam se dosta brzo i dobro je ispalo što sam otišao tamo," poručio je.