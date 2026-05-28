Klub potvrdio: Victor Sanchez više nije trener Rijeke

Victor Sanchez više nije trener NK Rijeke, potvrdio je klub, nakon sporazumnog raskida suradnje sa španjolskim stručnjakom koji je momčad preuzeo u rujnu 2025. godine. U domaćem prvenstvu Rijeka je pod njegovim vodstvom završila sezonu na četvrtom mjestu, čime je izboren nastup u europskim kvalifikacijama.

Poseban trag ostavio je u Europi, gdje je Rijeka prošla u nokaut-fazu Konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina dočekala europsko proljeće, uz nekoliko zapaženih utakmica i rezultata protiv jakih protivnika.