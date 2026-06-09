Mislav Oršić se vratio u Dinamo: 'Osjećaj igranja za svoj klub je poseban'

Mislav Oršić od ovoga je utorka ponovno igrač Dinama. Proslavljeni napadač, miljenik maksimirskih navijača, najbolji klupski strijelac u povijesti europskih natjecanja, ponovno će zaigrati u plavom dresu s brojem 99. Oršić je potpisao višegodišnji ugovor s Dinamom i time nakon tri i pol godine otvorio svoj drugi maksimirski mandat.

Prethodnih godinu i pol nastupao je za ciparski Pafos s kojim je osvojio naslov prvaka, u sljedećoj sezoni dohvatio pokal pobjednika Kupa i nastupao u Ligi prvaka gdje su ih samo nijanse dijelile od plasmana u nokaut fazu natjecanja. Iz Zagreba je otišao u siječnju 2023. u Southampton, ondje proveo pola sezone, a nedugo po potpisu za turski Trabzonspor, u ljeto iste godine, teško je ozlijedio koljeno zbog čega je izbivao s terena osam mjeseci. Nakon uspješnog oporavka potpisao je za Pafos za kojeg je igrao od proljeća 2025.

"Stvarno sam sretan što sam se vratio, Dinamo je oduvijek bio moj klub. Pred nama su veliki izazovi i spreman sam na sve što nas čeka. I klub i navijači pružaju mi veliku podršku i osjećam veliku odgovornost, želim uzvratiti na najbolji mogući način. Ma, sam osjećaj igranja za svoj klub je poseban. Cijelo sam vrijeme pratio Dinamo, kad god sam imao priliku. Gledao sam gotovo sve utakmice tako da znam da imamo vrlo dobru momčad. Možda u prvom dijelu prošle sezone još nisu bili toliko uigrani pa je bilo manjih oscilacija, ali u nastavku su stvarno pokazali sve što mogu, osvojili su dvostruku krunu, zabijali puno golova, malo primali... Sad moramo tako nastaviti", istaknuo je Oršić neposredno po potpisu ugovora s Dinamom.

Bogata je Oršićeva riznica u Dinamu, prvi mandat trajao mu je četiri i pol sezone, počevši s ljetom 2018. godine, i u tom je razdoblju pisao zlatnu klupsku povijest. Plasman u dugo čekano europsko proljeće 2019. godine, hat-trick Atalanti u Ligi prvaka i Tottenhamu u povijesnom preokretu i velikoj pobjedi s 3:0 u produžetku za ulazak u četvrtfinale Europa lige, pogodak u rašlje za pobjedu protiv West Hama u Londonu, gol za tri boda protiv Chelseaja u Ligi prvaka samo su neke sekvence iz njegova dojmljivog maksimirskog opusa.

Oršić se, uz Brunu Petkovića, nalazi na vrhu ljestvice najboljih Dinamovih strijelaca u povijesti europskih natjecanja. Svaki je od njih zabio 28 pogodaka. U najdražem je dresu odigrao 216 službenih utakmica, postigao 91 pogodak i osvojio ukupno osam trofeja. U svakoj je svojoj sezoni u maksimirskom klubu osvojio naslov prvaka, ukupno pet. Uz to je upisao i pokal pobjednika Kupa, dva Superkupa i čak pet plasmana u grupnu fazu europskih nadmetanja od čega dva u Ligi prvaka i tri u Europa ligi pri čemu su sva tri puta prošli u nokaut fazu.

Zbrojimo li pogotke, asistencije i izborene jedanaesterce možemo reći da je izravno sudjelovao u 139 Dinamova pogotka. Pritom je ukupno 17 puta pogađao gredu ili vratnicu.

Uz to što ga krasi sjajna statistika, Oršić magnetizira navijače i svojim emotivnim pristupom. Naposljetku, njegova nezaboravna opaska u razgovoru s novinarima i dalje odzvanja u mislima plavih kibica: 'Prvo da vas ispravim, mislim da nema većeg kluba od Dinama'.

"Mislave, dobro došao natrag u svoj dom, želimo ti još puno uspjeha i veselja u najdražem dresu", poručili su iz Dinama.