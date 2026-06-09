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Dinamo posvetio objavu jednom od najbitnijih dana u povijesti kluba

Dinamo posvetio objavu jednom od najbitnijih dana u povijesti kluba
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

I danas se vodi rasprava o tome je li Dinamo novi klub ili samo nastavak Građanskog

9.6.2026.
9:53
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
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Dinamo se na svojim društvenim mrežama prisjetio dana kada je prije 81 godinu postao Dinamo. Za neke je to bio datum "krštenja“, za druge datum rođenja, ali za sve je to bio dan kada su zagrebački Plavi postali Dinamo.

"I u nebo s njim... 9. lipnja 1945. godine purgerski je klub, u vrtlogu tadašnjih društveno-političkih promjena, prvi put ponio ime Dinamo. Tog dana, prije točno 81 godinu, duh Građanskog nastavio je živjeti među svojim kibicima pod imenom koje će ubrzo postati simbol jedne ideje i sna puno većeg od nogometa, ali i jedan od najvećih promotora našeg grada i hrvatskog sporta diljem Europe i svijeta. Dinamo Zagreb iznad svih!“, napisali su iz kluba s Maksimira.

Naravno, tadašnje društveno-političke promjene podrazumijevale su pad NDH i dolazak komunista na vlast u Jugoslaviji. Nova je vlast tada ugasila sve klubove koji su surađivali s vlastima NDH, uključujući i Građanski.

Ubrzo je osnovan Dinamo, koji je preuzeo boje i većinu igrača Građanskog, no i danas se vodi rasprava o tome je li Dinamo novi klub ili samo nastavak Građanskog. Ta rasprava proizlazi ponajprije iz činjenice da je Dinamo preuzeo i stadion najvećeg rivala Građanskog u prijeratnom razdoblju – HAŠK-a.

Dinamo
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