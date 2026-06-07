Dinamo objavio staru uplatnicu: 'Košarka mu je bila najveća ljubav, ali je obožavao i nogomet'

Na današnji dan prisjećamo se tragične pogibije jednog od najvećih sportaša u povijesti Hrvatske – Dražena Petrovića.

Utjecaj koji je Dražen imao na svijet sporta i na Hrvatsku nemjerljiv je, a bol zbog njegova prerana odlaska za one koji su ga gledali nije zacijelila ni nakon 33 godine.

No, Dražen Petrović nije bio samo košarkaš koji je inspirirao mnoge, on je bio i ljubitelj sporta. A nakon košarke, najveća ljubav bio mu je nogomet i zagrebački Dinamo, s čijim su navijačima igrači i navijači Cibone često provodili slobodno vrijeme gledajući Plave na Maksimiru.

Koliko je Petroviću značio Dinamo najbolje opisuje objava samog kluba povodom obljetnice smrti. Naime, Dinamo je objavio staru uplatnicu za članarinu iz 1998.

Dražen je volio nogomet 💙⚽️



Košarka je bila njegova najveća sportska ljubav, ali Dražen Petrović obožavao je nogomet - i Dinamo, naravno. U arhivi njegove majke Biserke nalazi se i ova uplatnica iz 1988. godine kojom je Dražen svojedobno obnovio svoje članstvo u najdražem,… pic.twitter.com/67TJzAERXA — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 7, 2026