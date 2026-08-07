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U NJEMAČKOJ ZRAČNOJ LUCI /

Rusija se oglasila nakon otkrića drona s eksplozivom: 'Organizirana provokacija'

Rusija se oglasila nakon otkrića drona s eksplozivom: 'Organizirana provokacija'
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Foto: EHL Media/imago stock&people/Profimedia

U zračnoj luci Leipzig/Halle u utorak kasno navečer otkriven je dron opremljen eksplozivom i detonatorom u blizini ukrajinskih transportnih zrakoplova, a srušio ga je jedan od zaposlenika

7.8.2026.
23:06
Hina
EHL Media/imago stock&people/Profimedia
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Nakon otkrića drona s eksplozivom u zračnoj luci Leipzig/Halle, rusko veleposlanstvo u Berlinu opisalo je incident kao "provokaciju" usmjerenu protiv Moskve.

"Očito je da ova brzopleto organizirana provokacija služi isključivo ciljevima Kijeva i militarističkog krila europske političke klase", objavilo je rusko diplomatsko predstavništvo na Telegramu, upozoravajući na "novi val antiruske histerije u Njemačkoj". Veleposlanstvo vjeruje da iza hibridnog napada stoji Ukrajina, kojoj nedostaje oružja.

Ukrajini i europskim vladama potrebni su argumenti kako bi nastavile dopuštati da "neograničena financijska sredstva teku u ruke korumpiranog režima", tvrdi se u priopćenju.

Otkriven dron opremljen eksplozivom 

U zračnoj luci Leipzig/Halle u utorak kasno navečer otkriven je dron opremljen eksplozivom i detonatorom u blizini ukrajinskih transportnih zrakoplova, a srušio ga je jedan od zaposlenika.

Ubrzo nakon toga, zrakoplov koji je poletio nakon zatvaranja zračnog prostora sudario se s neidentificiranim manjim letećim objektom, mogućim drugim dronom. Rusko veleposlanstvo optužilo je da se slučaj prikazuje kao hibridni napad kako bi se u medijima potaknulo antirusko raspoloženje.

Kao i u prethodnim slučajevima, nisu predočeni nikakvi dokazi, navodi se u ruskom priopćenju. Ipak, pojedini političari već govore o činu koji bi mogao izazvati rat protiv Njemačke i NATO-a te o potrebi da Berlin poduzme protumjere, dodaje se.

"Željeli bismo dodati da najveća opasnost za Njemačku danas ne leži u razvikanim 'hibridnim napadima' Moskve, koji niti ne postoje, već potječe od političara koji s entuzijazmom pripremaju scenarije za skori rat protiv Rusije i nagovaraju njemačke građane da u njemu sudjeluju", ističe se u priopćenju veleposlanstva.

RusijaMoskvaDronLeipzig
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