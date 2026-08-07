FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUŽBENO /

Soldić odlazi iz ONE-a: Pred njim je najvažnija odluka karijere

Soldić odlazi iz ONE-a: Pred njim je najvažnija odluka karijere
×
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

U četiri godine pod ugovorom Soldić je odradio samo tri borbe pobijedivši tek u posljednjoj

7.8.2026.
23:53
Sportski.net
Zeljko Hladika/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, Roberto Soldić, službeno je napustio borilačku organizaciju ONE i otvorio si put ka UFC-u i FNC-u.

Tridesetjednogodišnji borac iz Viteza sa omjerom 21-4-1 je u ONE stigao u ljeto 2022. godine kao velika zvijezda koja je prethodno osvajala KSW-ove titule u velter i srednjoj kategoriji. No, ono što je trebalo biti veliki posao azijske organizacije na kraju je završilo razočaravajuće. U četiri godine pod ugovorom Soldić je odradio samo tri borbe pobijedivši tek u posljednjoj

"Hvala vam na ovom putovanju. Moje vrijeme u ONE-u došlo je kraju jer moj ugovor službeno istekao. Želim od srca zahvaliti ONE Championshipu na pruženoj prilici i nevjerojatnom iskustvu. Svaka borba, svaki izazov i svaki trenutak proveden u kavezu učinili su me boljim borcem i boljim čovjekom. Stekao sam puno više od samih borbi - stekao sam znanje, poštovanje i uspomene koje će trajati cijeli život. Mojim navijačima, hvala vam na bezuvjetnoj podršci kroz sve uspone i padove. Vi ste razlog zbog kojeg se i dalje borim. Ovo nije kraj. Ovo je početak onoga što slijedi. Vidimo se uskoro", napisao je Soldić na Instagramu

Soldić odlazi iz ONE-a: Pred njim je najvažnija odluka karijere
Foto: Screenshot Instagram (soldicmma)

Odluka karijere: UFC ili FNC?

Sada je ponovo slobodan, a kao dvije opcije se spominju UFC i FNC. Sve je nedavno komentirao i Dražen Forgač, čelni čovjek FNC-a, najveće regionalne organizacije:

"Nikako mu ne bismo htjeli napraviti problem. Naravno da bi volio da nastupi u FNC-u, spreman je i protivnik i sve, ali ne želimo istrčavati dok ne riješi s UFC-om. Ja bih bio najsretniji da on dobije ozbiljan ugovor i da tamo pokaže kakva je kvaliteta", rekao je Forgač.

A da se nešto možda i "kuha" potvrdio je Dana White. Na nedavnom eventu u Beogradu čelni čovjek UFC-a diplomatski je odgovorio na pitanje o Soldiću rekavši da bi, da su potpisali Soldića, to i objavili.

Roberto SoldićMma
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike