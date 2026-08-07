Soldić odlazi iz ONE-a: Pred njim je najvažnija odluka karijere

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca, Roberto Soldić, službeno je napustio borilačku organizaciju ONE i otvorio si put ka UFC-u i FNC-u.

Tridesetjednogodišnji borac iz Viteza sa omjerom 21-4-1 je u ONE stigao u ljeto 2022. godine kao velika zvijezda koja je prethodno osvajala KSW-ove titule u velter i srednjoj kategoriji. No, ono što je trebalo biti veliki posao azijske organizacije na kraju je završilo razočaravajuće. U četiri godine pod ugovorom Soldić je odradio samo tri borbe pobijedivši tek u posljednjoj

"Hvala vam na ovom putovanju. Moje vrijeme u ONE-u došlo je kraju jer moj ugovor službeno istekao. Želim od srca zahvaliti ONE Championshipu na pruženoj prilici i nevjerojatnom iskustvu. Svaka borba, svaki izazov i svaki trenutak proveden u kavezu učinili su me boljim borcem i boljim čovjekom. Stekao sam puno više od samih borbi - stekao sam znanje, poštovanje i uspomene koje će trajati cijeli život. Mojim navijačima, hvala vam na bezuvjetnoj podršci kroz sve uspone i padove. Vi ste razlog zbog kojeg se i dalje borim. Ovo nije kraj. Ovo je početak onoga što slijedi. Vidimo se uskoro", napisao je Soldić na Instagramu

Foto: Screenshot Instagram (soldicmma)

Odluka karijere: UFC ili FNC?

Sada je ponovo slobodan, a kao dvije opcije se spominju UFC i FNC. Sve je nedavno komentirao i Dražen Forgač, čelni čovjek FNC-a, najveće regionalne organizacije:

"Nikako mu ne bismo htjeli napraviti problem. Naravno da bi volio da nastupi u FNC-u, spreman je i protivnik i sve, ali ne želimo istrčavati dok ne riješi s UFC-om. Ja bih bio najsretniji da on dobije ozbiljan ugovor i da tamo pokaže kakva je kvaliteta", rekao je Forgač.

A da se nešto možda i "kuha" potvrdio je Dana White. Na nedavnom eventu u Beogradu čelni čovjek UFC-a diplomatski je odgovorio na pitanje o Soldiću rekavši da bi, da su potpisali Soldića, to i objavili.