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Kakva bomba pred FNC u Zagrebu! Soldić će se boriti na spektaklu u zagrebačkoj Areni?

Kakva bomba pred FNC u Zagrebu! Soldić će se boriti na spektaklu u zagrebačkoj Areni?
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Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

San se polako ostvaruje, najbolji hrvatski borac jako je blizu nastupa na FNC-u

25.6.2026.
17:39
Vehmir Džakmić
Zeljko Hladika/PIXSELL
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Jedna fotografija bila je dovoljna da pokrene lavinu spekulacija na domaćoj borilačkoj sceni. Na njoj se nalaze Roberto Soldić, vjerojatno najveća regionalna MMA zvijezda, njegov dugogodišnji menadžer Ivan Dijaković i Dražen Forgač, predsjednik vodeće hrvatske promocije Fight Nation Championship (FNC). Pitanje koje se odmah nametnulo jest: znači li ovaj sastanak da je "RoboCop" na korak do potpisa za FNC?

Kakva bomba pred FNC u Zagrebu! Soldić će se boriti na spektaklu u zagrebačkoj Areni?
Foto: Instagram

Ugovor s ONE-om i dalje je ključna stavka

Iako je Soldićev prelazak u ONE Championship najavljen kao povijesni transfer, boravak u ONE-u nije ispunio očekivanja. Nakon debija koji je završen bez pobjednika zbog nedozvoljenog udarca, uslijedio je težak poraz od Zebaztiana Kadestama. Posljednjih mjeseci sve su glasnije informacije o Soldićevom nezadovoljstvu i želji za prijevremenim raskidom suradnje.

 

 

Obojana želja i san o punoj Areni

S druge strane, interes za suradnju je neupitno obostran. Dražen Forgač nikada nije krio da mu je velika želja vidjeti borca Soldićevog kalibra u FNC-ovom kavezu. Više je puta istaknuo kako bi bila iznimna čast organizirati meč za bivšeg dvostrukog KSW prvaka, čovjeka koji je nokautirao i aktualnog UFC prvaka Dricusa du Plessisa. Forgač vjeruje da bi nastup pred domaćom publikom u rasprodanoj Areni Zagreb za Soldića imao veću težinu od bilo koje druge pozornice na svijetu. I sam borac ostavio je vrata otvorenima, izjavivši ranije kako je "sve moguće i da se sve može dogovoriti".

Fotografija je stoga jasan signal da obje strane aktivno rade na pronalasku rješenja. Iako službene potvrde još nema, a pravni detalji s ONE-om moraju biti riješeni, čini se da je san o povratku Roberta Soldića pred domaću publiku bliži no ikad. Čekamo službenu potvrdu!

Roberto SoldićDražen Forgač ForgyFncZagreb
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