Kakva bomba pred FNC u Zagrebu! Soldić će se boriti na spektaklu u zagrebačkoj Areni?

Jedna fotografija bila je dovoljna da pokrene lavinu spekulacija na domaćoj borilačkoj sceni. Na njoj se nalaze Roberto Soldić, vjerojatno najveća regionalna MMA zvijezda, njegov dugogodišnji menadžer Ivan Dijaković i Dražen Forgač, predsjednik vodeće hrvatske promocije Fight Nation Championship (FNC). Pitanje koje se odmah nametnulo jest: znači li ovaj sastanak da je "RoboCop" na korak do potpisa za FNC?

Foto: Instagram

Ugovor s ONE-om i dalje je ključna stavka

Iako je Soldićev prelazak u ONE Championship najavljen kao povijesni transfer, boravak u ONE-u nije ispunio očekivanja. Nakon debija koji je završen bez pobjednika zbog nedozvoljenog udarca, uslijedio je težak poraz od Zebaztiana Kadestama. Posljednjih mjeseci sve su glasnije informacije o Soldićevom nezadovoljstvu i želji za prijevremenim raskidom suradnje.

Obojana želja i san o punoj Areni

S druge strane, interes za suradnju je neupitno obostran. Dražen Forgač nikada nije krio da mu je velika želja vidjeti borca Soldićevog kalibra u FNC-ovom kavezu. Više je puta istaknuo kako bi bila iznimna čast organizirati meč za bivšeg dvostrukog KSW prvaka, čovjeka koji je nokautirao i aktualnog UFC prvaka Dricusa du Plessisa. Forgač vjeruje da bi nastup pred domaćom publikom u rasprodanoj Areni Zagreb za Soldića imao veću težinu od bilo koje druge pozornice na svijetu. I sam borac ostavio je vrata otvorenima, izjavivši ranije kako je "sve moguće i da se sve može dogovoriti".

Fotografija je stoga jasan signal da obje strane aktivno rade na pronalasku rješenja. Iako službene potvrde još nema, a pravni detalji s ONE-om moraju biti riješeni, čini se da je san o povratku Roberta Soldića pred domaću publiku bliži no ikad. Čekamo službenu potvrdu!