Uhićen načelnik Svetog Ivana Žabna, evo što je rekao prije privođenja

Nezavisni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak (58) uhićen je u srijedu zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, izvijestila je koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet.

Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca (58, 27 i 23) tereteći ih da su u utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način.

Policija je navela samo dob prijavljenih, a mediji su objavili, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da su prijavljeni načelnik Općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi.

Detalji policijske istrage

Naknadnim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je 58-godišnjak tijekom događaja prijetio 31-godišnjaku ugrožavanjem njegova života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku.

Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, dok je od 58-godišnjaka i 27-godišnjaka privremeno oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, kažu u policiji.

Bošnjak je prije uhićenja, oko 19 sati, rekao Hini da se nalazi u policiji. Kazao je da sve za što ga se tereti nije istina te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. "Žao mi je što ne mogu dati više informacija, ali za par dana kad budu ispitani svi svjedoci moći ću davati izjave“, rekao je Bošnjak.

Nedugo nakon toga uslijedilo je uhićenje.