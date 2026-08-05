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Hrvatski potpis u europskim kvalifikacijama: Jagušić zabio, Lepinjica poražen

Hrvatski potpis u europskim kvalifikacijama: Jagušić zabio, Lepinjica poražen
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Foto: Yannis Halas/imago sportfotodienst/Profimedia

U kvalifikacijama za Ligu prvaka nastupio je još jedan hrvatski veznjak.

5.8.2026.
22:47
HinaSportski.net
Yannis Halas/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatski veznjak Adriano Jagušić bio je strijelac za Panathinaikos u domaćem remiju 1:1 protiv CSKA Sofije u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige.

Jagušić je domaću momčad doveo u vodstvo u 21. minuti, no prednost grčkog sastava trajala je samo deset minuta. Georgi Rusev u 31. minuti pogodio je za izjednačenje i postavio konačnih 1:1.

Mladi hrvatski nogometaš na terenu je proveo 85 minuta, a uzvratna utakmica na rasporedu je sljedećeg tjedna.

U drugom susretu trećeg pretkola Konferencijske lige koji je odigran u srijedu ciparski Apollon kao gost je svladao norveški Brann rezultatom 1:0.

Odigrana je i jedna utakmica trećeg pretkola Europske lige. Mađarski Ferencváros pred svojim je navijačima pobijedio poljski Górnik Zabrze s minimalnih 1:0. Jedini pogodak na susretu postigao je Corbu u 65. minuti.

U kvalifikacijama za Ligu prvaka nastupio je još jedan hrvatski veznjak. Ivan Lepinjica odigrao je cijelu utakmicu za Sabah iz Bakua na gostovanju kod danskog Aarhusa. Domaća momčad slavila je rezultatom 2:1 i stekla prednost uoči uzvrata.

U posljednjem susretu večeri Fenerbahçe je na domaćem terenu svladao Sturm rezultatom 2:0.

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