Od epskog bijesa do katastrofe! Hrvatski analitičar: 'Jednoj zemlji odgovara nastavak rata'

Iako se posljednjih tjedana manje govori o sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, rat i dalje traje. Nakon razdoblja raketnih napada slijede kratka primirja i pregovori, no dogovor još nije postignut, dok obje strane nastavljaju razmjenjivati prijetnje.

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu zbog zatvorenog Hormuškog tjesnaca.

„Tjesnac će vrlo brzo biti otvoren ili će Iran pretrpjeti snažan udar, a zatim će prolaz ipak biti otvoren. Pokrenut ćemo siloviti napad, najveći još od Drugog svjetskog rata“, poručio je Trump.

Iran odgovara napadima u Hormuškom tjesnacu, koji je i dalje de facto zatvoren, dok jemenski hutisti nastavljaju napade na američke saveznike u Crvenom moru.

„Naše snage od početka pomorske blokade gađale su osam saudijskih naftnih tankera“, rekao je glasnogovornik hutista Yahya Saree.

Rat je svijet već stajao 700 milijardi dolara

Sukob traje više od pet mjeseci, a procjenjuje se da je globalni gospodarski gubitak dosegnuo oko 700 milijardi dolara.

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović smatra da se odnos snaga promijenio.

„Iran je sada u boljem položaju i njemu ne odgovara izravno zaustavljanje rata jer sa svakim pregovorima i memorandumom koji se kasnije izjalovi tjera vodu na svoj mlin i dobiva sve bolje pozicije“, kaže Vidmarović.

Vojni analitičar Vilko Klasan ocjenjuje da američka strategija nije ostvarila očekivane rezultate.

„Od onog epskog bijesa ispala je za Ameriku epska katastrofa. Zato mislim da će predsjednik Trump, nakon ove neuspješne eskalacije, pokušati vratiti pregovore na kakav-takav temelj budućih dogovora“, rekao je.

Pregovori u Omanu

Pregovori se već neko vrijeme vode uz posredovanje Omana.

Glavne teme razgovora su kontrola Hormuškog tjesnaca, mogućnost naplate prolaza brodovima, budućnost sankcija Iranu te iranski nuklearni program.

Prema dosadašnjim prijedlozima, promet kroz Hormuški tjesnac mogao bi se organizirati kroz dva plovna koridora – jedan u omanskim, a drugi u iranskim teritorijalnim vodama.

„To bi bilo 50:50. Brodovi bi, ovisno o smjeru plovidbe, ulazili čas u omanske, čas u iranske teritorijalne vode. Na taj način pokušala bi se uspostaviti ravnoteža“, objašnjava Vidmarović.

Jedno od otvorenih pitanja ostaje iranski zahtjev za naplatom prolaza kroz tjesnac, što Sjedinjene Države odbijaju uz obrazloženje da bi to bilo protivno međunarodnom pomorskom pravu.

„Hormuški tjesnac je naš i mora ostati zatvoren do konačnog cilja, a naplata prolaza treba se provoditi do samog kraja“, poručio je Kiarash Fouladi iz Teherana.

Tržišta reagirala padom cijena nafte

Sama najava nastavka pregovora u Omanu smirila je financijska tržišta pa su cijene nafte pale na najnižu razinu u posljednja tri tjedna.

Klasan upozorava da dugotrajni sukob ima ozbiljne posljedice za cijeli svijet.

„Europa je ostala bez energenata, zaljevske zemlje ostaju bez vode i hrane. Jedini kome prekid rata trenutačno ne odgovara jest Izrael“, smatra.

Hoće li Trump uspjeti izvršiti pritisak na Izrael i privesti sukob kraju, ostaje neizvjesno.

U međuvremenu je američki predsjednik izazvao nove reakcije ponudom pretplate na svojoj društvenoj mreži. Za 100 tisuća dolara korisnici mogu njegove objave vidjeti prije ostalih, što bi, u slučaju objave vijesti o mogućem mirovnom dogovoru, pojedinim ulagačima moglo dati prednost na tržištu. Kritičari upozoravaju da takva praksa otvara ozbiljna pitanja o etičnosti i mogućem utjecaju na financijska tržišta.