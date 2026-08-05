Trese se svijet: Real dogovorio najveći transfer u povijesti kluba

Real Madrid i RB Leipzig ušli su u završnu fazu pregovora oko transfera Yana Diomandea, jednog od najtraženijih mladih nogometaša na europskom tržištu.

Prema informacijama insajdera Floriana Plettenberga, razgovori između dvaju klubova posljednjih su sati znatno napredovali, a sve upućuje na to da bi posao uskoro mogao biti zaključen. Španjolska Marca također navodi da se trenutačno usuglašavaju posljednji detalji transfera.

Ukupna vrijednost posla, uključujući moguće bonuse, trebala bi iznositi između 130 i 140 milijuna eura. Klubovi još dogovaraju konačnu strukturu isplate, zbog čega 19-godišnji reprezentativac Obale Bjelokosti zasad nije dobio dopuštenje za odlazak na liječnički pregled.

Diomande se trenutačno nalazi s momčadi RB Leipziga na pripremama u Austriji, gdje čeka završetak pregovora. Nakon konačnog dogovora trebao bi otputovati na liječnički pregled, a potom potpisati ugovor s madridskim klubom. Prema dostupnim informacijama, transfer bi mogao biti službeno potvrđen već u četvrtak.

Mladi krilni napadač već se mjesecima povezuje s odlaskom iz Leipziga. Tijekom ljeta bio je blizu prelaska u Paris Saint-Germain, no Real Madrid uključio se u utrku i nakon dugotrajnih pregovora približio se njegovu dovođenju.

Diomande je prošle sezone odigrao 36 utakmica, postigao 13 pogodaka i upisao deset asistencija. Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na 90 milijuna eura.

Bude li ukupna vrijednost transfera doista iznosila između 130 i 140 milijuna eura, Diomande bi mogao postati najskuplji igrač u povijesti Real Madrida.

Prema podacima Transfermarkta, najveći dosadašnji ulazni transferi madridskog kluba bili su:

Jude Bellingham – 127 milijuna eura

Eden Hazard – 120,8 milijuna eura

Gareth Bale – 101 milijun eura

Cristiano Ronaldo – 94 milijuna eura

Aurélien Tchouaméni – 80 milijuna eura