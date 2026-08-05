Hrgović sasuo Itaumi sve u lice: ‘Bio sam svjetski prvak, ali nikoga nije briga jer sam Hrvat’

Najveći teškaški boksački okršaj ovoga ljeta trebao bi biti dvoboj Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume, koji je zakazan za 29. kolovoza u londonskoj O2 Areni. Ulog će biti upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka, zbog čega će hrvatski boksač dobiti najveću priliku dosadašnje profesionalne karijere.

Dan nakon službene potvrde borbe DAZN je na svom YouTube kanalu objavio novo sučeljavanje dvojice teškaša. Snimka je nastala ranije i prvotno je trebala biti objavljena u tjednu uoči meča, no potvrda borbe za svjetski naslov ubrzala je njezino predstavljanje javnosti.

Razgovor je od početka bio napet, a prema završnici prerastao je u vrlo oštru verbalnu razmjenu. Hrgović je otvoreno doveo u pitanje kvalitetu dosadašnjih Itauminih protivnika, dok je mladi britanski boksač uzvratio podsjećanjem na svoj brzi uspon i dosadašnje uspjehe.

„Hrgović ima bolji rezime od svih koje sam dosad pobijedio i bolje je rangiran, tako da je ovo svakako iskorak za mene. To je nužan korak kako bih stigao tamo gdje želim biti“, rekao je Itauma na početku razgovora, dodavši kako vjeruje da može pronaći način za pobjedu protiv hrvatskog teškaša.

Hrgović je naglasio da mu osvajanje svjetskog pojasa predstavlja najveći cilj karijere.

„Naravno da želim postati svjetski prvak. To je moj san otkad sam bio dijete. Postigao sam već puno toga u boksu, ali nikad nisam osvojio titulu i to želim ostvariti. On je trenutačno ispred mene i moram ga pobijediti da bih ostvario taj san“, poručio je hrvatski boksač.

Potom je istaknuo kako vjeruje da Itauma dosad nije imao protivnika s njegovim iskustvom, snagom i izdržljivošću.

„Smatram da sam najbolji protivnik s kojim se dosad susreo i da nikada nije bio u ringu s nekim poput mene, tko ima toliko iskustva, izdržljivosti, čvrstine i snage. Idemo vidjeti koliko je dobar. Svi govore da je buduća superzvijezda, budući Lennox Lewis, pa idemo to provjeriti. Zasad nisam impresioniran. Moram vidjeti više da bih znao je li on uistinu prava stvar.“

Hrgović doveo u pitanje Itaumine protivnike

Hrvatski teškaš potom je ustvrdio da 21-godišnji Itauma još nije prošao dovoljno zahtjevne profesionalne ispite.

„Nisi se borio s elitnim teškašima. Iz juniorskog boksa došao si među profesionalce i nemaš iskustva jer se ni s kim ozbiljnim nisi borio“, rekao je Hrgović.

Itauma je odgovorio nabrajanjem poznatih imena koja je svladao u dosadašnjoj karijeri.

„Ne poštuješ moje protivnike, Dilliana Whytea, Jermainea Franklina, Demseya McKeana…“

Hrgović, međutim, nije promijenio mišljenje.

„Dillian Whyte debelo je izvan svog najboljeg razdoblja, a Jermaine Franklin došao je potpuno nepripremljen. Njihovo je vrijeme prošlo“, odgovorio je hrvatski boksač.

Rasprava se dodatno zaoštrila kada je Itauma upitao Hrgovića gdje se on nalazio u karijeri s 21 godinom. Hrvatski teškaš odgovorio je da je u to vrijeme nastupao u Svjetskoj boksačkoj seriji, nakon čega ga je Itauma podsjetio na njihovu različitu poziciju u profesionalnom boksu.

„Kada sam imao 20 godina, ti si boksao na mom undercardu. Pokaži malo poštovanja“, poručio je mladi Britanac.

„Da sam Britanac, ti bi boksao na mom undercardu“

Hrgović mu je odgovorio tvrdnjom da britanski boksači imaju znatno bolje uvjete za izgradnju karijere i privlačenje medijske pozornosti.

„Da sam ja Britanac, ti bi boksao na mom undercardu. Zamisli da nisi iz Slovačke došao u Veliku Britaniju, zamisli da si ostao tamo. Nitko ne bi znao za tebe. Ti si iz Velike Britanije i imaš sve. Bio si juniorski prvak svijeta, bio sam i ja, ali nikoga za to nije bilo briga jer sam ja Hrvat. To je potpuno drukčije“, rekao je Hrgović.

Naglasio je da njegove riječi ne smatra osobnom uvredom, nego opisom razlike između britanskog i hrvatskog boksačkog tržišta.

„Ja ti ne pokazujem nepoštovanje, ali ovo su činjenice. Drukčije je kada dolaziš iz Hrvatske i Velike Britanije. Ovo je najveća boksačka zemlja na svijetu i lako vam je stvarati superzvijezde.“

Na kraju je poručio da će Itaumi priznati kvalitetu tek ako je potvrdi u njihovu međusobnom dvoboju.

„Neću ti iskazati poštovanje unaprijed. Vidjet ćemo sve u ringu. Meni ne možete prodati tu priču. Ako me pobijediš kao što si pobijedio McKeana i ostale, čestitat ću ti, pružiti ruku i pokazati poštovanje. Priznat ću da si sljedeći veliki teškaš.“

Sučeljavanje je tako dodatno podiglo tenzije uoči borbe u Londonu. Hrgović vjeruje da će iskustvom razotkriti nedostatke mladog izazivača, dok Itauma u hrvatskom boksaču vidi najteži, ali i nužan korak prema svjetskom vrhu.