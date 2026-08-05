Bivši prvak: 'Hrgović je čvrst kao kamen i može odvući borbu do samog kraja'

Filip Hrgović će krajem mjeseca ući u ring protiv Mosesa Itaume. Bit će to meč karijere za borca iz Sesveta, a unatoč činjenici da je Itauma favorit, neće niti Britancu biti lagano.

"Saznat ćemo koliko je Moses Itauma zapravo dobar. Ne mislim da će izaći i samo tako pomesti ovog tipa. Dvije, tri, četiri runde? Ne vidim da će se to tako rano dogoditi jer je ovo borba za upražnjenu svjetsku teškašku titulu", smatra bivši svjetski prvak Duke McKenzie prije nego što je nastavio:

"Kao što znate, Hrgović može primiti udarac. Ako prođe kroz te rane runde i uvede Itaumu u četvrtu, petu, šestu i kasnije runde, puno ćemo saznati o Mosesu u ovoj borbi. Možda će morati otići u duboke vode. Možda će morati pokazati karakter, a to zasad nismo vidjeli. Možda će morati pokazati i kakav motor ima. Možda će morati ući u posljednju rundu. Jedno se za Filipa Hrgovića može reći, a to je da se radi o kamenom i izdržljivom čovjeku. Čvrst je. Ako ga posjekotine zaobiđu, ima izdržljivost potrebnu da odvede Mosesa u kasnije runde, a tada sve postaje zanimljivo", rekao je McKenzie za talkSPORT Boxing.

Meč protiv Itaume svakako je kruna karijere za Hrgovića. Već se neko vrijeme govori o tome kako bi hrvatski boksač mogao dobiti priliku u borbi za pojas, a ona je sada napokon i stigla te će se Hrgović 29. kolovoza u 20 sati boriti za svjetski teškaški tron.