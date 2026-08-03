Usik je upravo Hrgoviću dao veliki motiv: Evo što je rekao o njegovim šansama protiv Itaume

Oleksandr Usik se prije mjesec dana odrekao svih naslova svjetskog prvaka i time pokrenuo potragu za novim vladarima teške kategorije.

Jedna od ključnih borbi za nasljeđe bit će borba Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume, a Usik je iznio svoju procjenu u kojoj ne daje velike izglede hrvatskom boksaču.

"Hrgović nije veliki test, ali je test. Mislim da je Moses poseban borac, on je budućnost", izjavio je Usik ne pokazavši previše vjere u mogućnosti hrvatskog teškaša te dodavši kako vjeruje da Itauma može pobijediti i Agita Kabayela.

Napravio je Usik svojim potezom pravu zbrku, a boksačke organizacije počele su s preraspodjelom pojaseva. WBC je svoj pojas dodijelio Agitu Kabayelu, dok je WBA titulu predao Muratu Gassijevu, što je izazvalo nezadovoljstvo dijela javnosti. Jedini prvak koji je do naslova došao pobjedom u ringu je Daniel Dubois, koji je početkom svibnja u borbi za WBO pojas svladao Fabija Wardleyja.

Naslov u IBF-u je još uvijek prazn, a prvi izazivač na listi bio je Kubanac Frank Sanchez, no on je Usikovim povlačenjem ostao bez borbe s Ukrajincem. Priliku za pojas ipak bi trebao dobiti, a ime protivnika saznat će 29. kolovoza. Tada će u ring ući Filip Hrgović i Moses Itauma, mladi britanski boksač kojeg promotori smatraju najvećim talentom još od vremena Mikea Tysona.