Svijet u šoku: Usik se odrekao svih pojaseva prvaka! 'Čeka me moj posljednji ples'

Ukrajinski boksači šampion, 39-godišnji Oleksandr Usik objavio je kako se odriče svih svojih naslova prvaka u teškoj kategoriji, ali kako to ne znači i kako završava karijeru.

Usik, koji u profesionalnoj karijeri ima učinak od 25 pobjeda iz isto toliko dvoboja, aktualni je svjetski prvak po verzijama WBA, WBC i IBF.

"Ovo je dobro promišljena odluka za koju sam siguran da će mi otvoriti nove mogućnosti. Ovo nije kraj priče. Nastavak tek slijedi. Želim se odreći svih pojaseva koje trenutačno držim kako bi se borci koji su sljedeći u redu mogli boriti za njih. Prijatelji, ostavljam pojaseve, ali ne i sport, jer me čeka moj posljednji ples", poručio je Usik putem društvene mreže X.

Posljednja borba Usika bila je protiv Nizozemca Rica Verhoevena.