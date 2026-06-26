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'OVO NIJE KRAJ PRIČE' /

Svijet u šoku: Usik se odrekao svih pojaseva prvaka! 'Čeka me moj posljednji ples'

Svijet u šoku: Usik se odrekao svih pojaseva prvaka! 'Čeka me moj posljednji ples'
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Foto: Middle East Images/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Usik je ipak umirio svoje obožavatelje, te odmah rekao kako to ne znači da odlazi u mirovinu.

26.6.2026.
19:50
Hina
Middle East Images/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Ukrajinski boksači šampion, 39-godišnji Oleksandr Usik objavio je kako se odriče svih svojih naslova prvaka u teškoj kategoriji, ali kako to ne znači i kako završava karijeru.

Usik, koji u profesionalnoj karijeri ima učinak od 25 pobjeda iz isto toliko dvoboja, aktualni je svjetski prvak po verzijama WBA, WBC i IBF.

"Ovo je dobro promišljena odluka za koju sam siguran da će mi otvoriti nove mogućnosti. Ovo nije kraj priče. Nastavak tek slijedi. Želim se odreći svih pojaseva koje trenutačno držim kako bi se borci koji su sljedeći u redu mogli boriti za njih. Prijatelji, ostavljam pojaseve, ali ne i sport, jer me čeka moj posljednji ples", poručio je Usik putem društvene mreže X.

Posljednja borba Usika bila je protiv Nizozemca Rica Verhoevena.

Oleksandr UsikBoks
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