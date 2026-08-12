Paukovi više uopće ne ulaze u kuću nakon upotrebe ovog jeftinog kuhinjskog proizvoda

Uskoro će sezona parenja paukova. Naime, od kraja kolovoza i tijekom cijele jeseni, pauci postaju aktivniji u potrazi za partnerom, a naši domovi čine im se kao savršeno mjesto za to.

Kako temperature počinju padati, pauci instinktivno traže toplo i suho utočište kako bi obavili svoje rituale parenja. Sezona se polako zahuktava tijekom rujna, a vrhunac doseže sredinom listopada, što znači da najezda za sve arahnofobe tek slijedi.

Stručnjaci savjetuju da je u narednim tjednima pametno držati prozore zatvorenima, osobito nakon 19 sati, jer je to vrijeme kada su ova stvorenja najsklonija ulasku u zatvorene prostore, piše Mirror.

"Mužjaci kućnih pauka su u pokretu, a domovi s otvorenim prozorima izloženi su riziku. Sada je vrijeme da zabrtvite pukotine i zatvorite prozore prije nego što počne sezona parenja", upozoravaju stručnjaci za suzbijanje štetočina. No, zatvaranje prozora nije jedini način obrane. Postoji i jednostavnija metoda, a sve što vam je potrebno vjerojatno već imate u kuhinji.

Trik s TikToka koji se brzo proširio

Jedna je majka na TikToku podijelila svoj pametan trik kojim drži pauke podalje tijekom sezone parenja. U kratkom videu pokazala je kako nanosi obično kuhinjsko sredstvo za čišćenje s mirisom limuna u otvore prozora i duž prozorskih klupčica.

"Kad vas napadne sezona pauka, a već ste imali ogromnog neželjenog osmonožnog posjetitelja u kući. Sredstvo za čišćenje spašava dan!" napisala je u opisu videa.

Proizvod koji je koristila je obično sredstvo za čišćenje s intenzivnim mirisom citrusa, kakvo se u trgovinama može pronaći za manje od dva eura. U komentarima je pojasnila svoju metodu: "Kada ga koristim, ne vidim nijednog pauka! Koristim ga svakih nekoliko dana na svim prozorima i vratima".

Mirisi koje pauci ne podnose

Njezina metoda ima i znanstvenu podlogu. Stručnjaci potvrđuju da pauci ne podnose snažne mirise, posebice one citrusa poput limuna, limete i naranče. Osim toga, izbjegavaju i ulje eukaliptusa, ulje čajevca te paprenu metvicu. Ocat je također učinkovit repelent zbog octene kiseline, no mnogima smeta njegov intenzivan miris u domu.

Ako ne želite koristiti kupovna sredstva, možete napraviti vlastiti prirodni repelent protiv pauka. Jednostavno iscijedite sok polovice limuna, pomiješajte ga s vodom i ulijte u bočicu s raspršivačem. Mješavinom poprskajte sva područja oko kuće gdje bi pauci mogli ući - okvire prozora i vrata, kutove i sve pukotine.

Korisnici na društvenim mrežama podijelili su i druge isprobane metode. "Stavila sam vaticu natopljenu uljem lavande i paprene metvice u kut prozora i od tada nisam vidjela nijednog pauka", otkrila je jedna korisnica.

Druga je dodala: "Godinama stavljam divlje kestene u kutove soba i nemam pauka. Vjeruje se da kesteni sadrže ulje koje ih odbija." Paljenje svijeća s mirisom lavande ili citrusa također može pomoći.

Prevencija je ključna

Kako biste spriječili ulazak pauka u dom, važno je održavati čistoću i red. Riješite se nereda i pravilno skladištite hranu kako ne biste privlačili kukce kojima se pauci hrane. Redovito usisavanje, osobito u kutovima, iza namještaja i ispod kreveta, od ključne je važnosti. Također, obavezno uklonite sve paučine koje primijetite unutar doma ili u blizini ulaznih točaka.

Iako većina kućnih pauka nije opasna, ove prirodne metode mogu vam pomoći da svoj dom održite zonom bez pauka. Jednostavnim i jeftinim trikovima možete mirnije spavati, znajući da ste poduzeli sve kako biste spriječili dolazak ovih osmonožnih gostiju.

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