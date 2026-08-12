Dinamo nakon prolaska u play-off Lige prvaka napisao četiri riječi

Nogometaši Dinama plasirali su se u doigravanje za Ligu prvaka pobijedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris sa 2-1 (2-0) te je hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga.

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Lukas Kačavenda u 19. minuti. U 30. minuti je Josip Mišić udarcem s 20 metara udvostručio vodstvo hrvatskog prvaka. Kauno Žalgiris je u 56. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio hrvatski napadač Gabrijel Debeljuh.

Nakon utakmice Dinamo se oglasio na društvenim mrežama i uz fotografije s utakmice napisao četiri riječi - "Znamo kaj je sljedeće"

Odmah su se u komentarima javili navijači koji su istaknuli da ono što slijedi bi trebao biti transfer hrvatskog reprezentativnog golmana Dominika Livakovića iz turskog Fenerbahčea.