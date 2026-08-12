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Hrvatski koeficijent opasno raste: Među najboljima smo u Europi

Hrvatski koeficijent opasno raste: Među najboljima smo u Europi
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Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia

U slučaju novih pobjeda Rijeke i Hajduka u četvrtak Hrvatska bi mogla preskočiti Škotsku i/ili Austriju, ako se poklopi da njihove momčadi izgube

12.8.2026.
8:07
Sportski.net
Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hrvatski klupski nogomet živi lijepe dane. Nakon nove Dinamove pobjede u Europi naš je koeficijent dodatno narastao te smo sada među najuspješnijim ligama u Europi po jednogodišnjem koeficijentu.

Naime, Dinamovom je pobjedom Hrvatska zaradila novih 0.250 bodova, čime je SHNL skočio za četiri mjesta te se sada nalazi na 11. mjestu jednogodišnjeg koeficijenta. Kada uzmemo u obzir da su momčadima i njihovim ligama koje imaju izravan plasman već pribrojeni koeficijenti dolazimo do zaključka da su jedino Latvija, Azerbejdžan i Bugarska ostvarili veći skok od Hrvatske.

Dobro stojimo i po pitanju onog "pravog", petogodišnjeg koeficijenta. Ondje se Hrvatska nalazi na 21. mjestu s 24.781 bodova, a ispred nas su Škotska, Austrija i Švedska, dok je naš najbliži pratitelj Rumunjska. Uzevši u obzir da smo sezonu započeli na 23. mjestu, ovo je veliki skok, a dodatni optimizam daje i činjenica da bi sve tri države uskoro mogle ostati kraće za jednog ili nekoliko sudionika te bi Hrvatska, u slučaju novih pobjeda Hajduka protiv Žalgirisa iz Vilniusa, odnosno Rijeke protiv Ilvesa, mogla dodatno skočiti na ljestvici koeficijenta.

Podsjećamo, Hrvatska je krenula u sezonu s prijetnjom ispadanja na 24. mjesto, koje nacionalnog prvaka vodi u prvo umjesto drugo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka. Takav je scenarij sada izbjegnut, a sljedeći cilj je 15. mjesto, koje daje dva sudionika u Ligi prvaka. Uzimajući u obzir ovu sezonu, najbliža godina u kojoj se to može desiti jest 2028./29., a dosad smo ga dostigli samo jednom, i to 2020./21., kada je Lokomotiva kao doprvak igrala kvalifikacije protiv Rapida iz Beča.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

DinamoHajdukNk RijekaNk VaraždinHnl
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