Kovačević: 'Potrošili smo se više no što smo htjeli, a Ligu prvaka svi želimo i živimo za to'

Dinamo se plasirao u doigravanje za Ligu prvaka pobijedivši u gostima litavski Kauno Žalgiris 2:1 (2-0) te će tako s ukupnih 7:1 igrati play-off protiv norveškog Vikinga.

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Lukas Kačavenda u 19. minuti. U 30. minuti je Josip Mišić udarcem s 20 metara udvostručio vodstvo hrvatskog prvaka. Dinamo je u 32. minuti ostao s igračem manje, jer je isključen vratar Ivan Filipović, zbog prekršaja izvan kaznenog prostora. Mjesto među vratnicama zauzeo je Ivan Nevistić, a iz igre je morao izaći Mateo Lisica. Kauno Žalgiris je u 56. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio hrvatski napadač Gabrijel Debeljuh.

"Utakmicu bismo mogli podijeliti na dva dijela, do crvenog kartona i nakon njega. Zabili smo dva lijepa gola, ali i do tada smo previše griješili i dozvoljavali Žalgirisu neke stvari. U nogometu se nikad ne možeš opustiti, dogodio nam se crveni karton, domaćin je dobio krila, mi smo stali u blok... Nismo im ni poslije toga puno dozvolili, ali niti mi nismo mogli više. Primili smo taj jedan gol, potrošili smo se malo više nego što smo htjeli, ali osnovni je zadatak bio ponovno pobijediti, u tome smo uspjeli i to nas veseli. Za tri dana čeka nas prvenstvena utakmica protiv Rudeša i moramo se pripremiti", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević.

Crveni sve promijenio

Crveni karton je po svemu sudeći promijenio i ideju Dinamove igre, a možda i neke prvotne trenerove namjere u kontekstu rotacije igrača.

"Rotirali smo, do drugog poluvremena mijenjali smo trojicu igrača. U redu, da je bio drukčiji tijek zbivanja, možda bih mijenjao neke druge igrače. Vidite kakav je nogomet... Luka Stojković osjetio je problem s aduktorom, Matteo Perez Vinlöf dobio je udarac, zato smo reagirali i zamijenili ih kako ne bismo pogoršali situaciju. Vjerujem da će obojica biti dobro do utorka. Za petak će nas biti dovoljno za utakmicu protiv Rudeša."

Dinamo je, dakle, izborio plasman u play-off Lige prvaka gdje ga čeka norveški Viking. Prvi je dvoboj na rasporedu u Zagrebu u utorak, 18. kolovoza, u 21 sat.

"Živmo za to. Želja nam je ući u Ligu prvaka, prilika je tu, došli smo u play-off, dat ćemo sve od sebe. Dobro ćemo skautirati Viking, već smo ga gledali, pratili... Vjerujem da ćemo već u prvoj utakmici na našem terenu biti dobri."

U međuvremenu je, u petak, na rasporedu prvenstveni dvoboj protiv Rudeša u Maksimiru.

"Imamo širinu u kadru, vidjeli ste da smo u utakmici 1. kola protiv Slavena Belupa mijenjali gotovo cijelu momčad u odnosu na onu koja je igrala u Europi. Imat ćemo dan, dva za pripremu i idemo po novu pobjedu", zaključio je Kovačević.