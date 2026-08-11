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Dinamo objavio cijene ulaznica za Viking i poručio: 'Idemo zajedno po Ligu prvaka'

Dinamo objavio cijene ulaznica za Viking i poručio: 'Idemo zajedno po Ligu prvaka'
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Foto: Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Prva utakmica je u utorak, 18. kolovoza (21.00 sat) na Maksimiru, a uzvrat u srijedu, 26. kolovoza (21.00 sat) u Stavangeru

11.8.2026.
22:29
Sportski.net
Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nogometaši Dinama plasirali su se u doigravanje za Ligu prvaka pobijedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris sa 2-1 (2-0) te je hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga.

Hrvatski prvak je plasmanom u doigravanje za Ligu prvaka najmanje osigurao nastup u ligaškoj fazi Europske lige u novoj sezoni.

Dinamo će u doigravanju za plasman u Ligu prvaka igrati protiv norveškog Vikinga. Prva utakmica će biti odigrana u utorak, 18. kolovoza (21.00 sat) na Maksimiru, a uzvrat je u srijedu, 26. kolovoza (21.00 sat) u Stavangeru.

Brzo nakon utakmice u Litvi Dinamo je na društvenim mrežama objavio i sve informacije te cijene ulaznica za spomenutu utakmicu protiv Vikinga. 

"Idemo zajedno po Ligu prvaka!", napisali su pa nastavili o ulaznicama. 

Prvokup za članove Kluba počinje u srijedu, 12. kolovoza, u 11 sati i traje do četvrtka, 13. kolovoza, u 23:59. Slobodna prodaja počinje u petak, 14. kolovoza, u 11 sati i traje do utorka, 18. kolovoza, u 21:45. 

CIJENE POJEDINAČNIH ULAZNICA:

Zapad dolje - 23 € članovi, 28 € ostali navijači

Zapad gore - 18 € članovi, 23 € ostali navijači

Sjever dolje - 12 € (isključivo za članove)

Godišnja ulaznica vrijedi za ovu utakmicu. Na utakmici protiv Vikinga ne vrijedi pogodnost besplatne članske ulaznice. 

DinamoVikingPlay-off Lige PrvakaUlaznice
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