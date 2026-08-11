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Evo kada i protiv koga Dinamo igra ključnu utakmicu za ulazak u skupinu Lige prvaka

Evo kada i protiv koga Dinamo igra ključnu utakmicu za ulazak u skupinu Lige prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski prvak je plasmanom u doigravanje za Ligu prvaka najmanje osigurao nastup u ligaškoj fazi Europske lige u novoj sezoni

11.8.2026.
21:27
Sportski.netHina
Igor Kralj/PIXSELL
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Nogometaši Dinama plasirali su se u doigravanje za Ligu prvaka pobijedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris sa 2-1 (2-0) te je hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga.

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Lukas Kačavenda u 19. minuti. U 30. minuti je Josip Mišić udarcem s 20 metara udvostručio vodstvo hrvatskog prvaka.

Dinamo je u 32. minuti ostao s igračem manje, jer je isključen vratar Ivan Filipović, zbog prekršaja izvan kaznenog prostora. Mjesto među vratnicama zauzeo je Ivan Nevistić, a iz igre je morao izaći Mateo Lisica.

Kauno Žalgiris je u 56. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio hrvatski napadač Gabrijel Debeljuh.

Hrvatski prvak je plasmanom u doigravanje za Ligu prvaka najmanje osigurao nastup u ligaškoj fazi Europske lige u novoj sezoni.

Dinamo će u doigravanju za plasman u Ligu prvaka igrati protiv norveškog Vikinga. Prva utakmica će biti odigrana u utorak, 18. kolovoza (21.00 sat) na Maksimiru, a uzvrat je u srijedu, 26. kolovoza (21.00 sat) u Stavangeru.

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